https://uz.sputniknews.ru/20220808/tayvan-nachnet-voennye-ucheniya-9-avgusta---podrobnosti-26932019.html

Тайвань начнет военные учения 9 августа - подробности

Тайвань начнет военные учения 9 августа - подробности

Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами для проверки боеспособности армии.

2022-08-08T15:14+0500

2022-08-08T15:14+0500

2022-08-08T15:14+0500

политика

тайвань

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вооруженные силы Тайваня девятого и одиннадцатого августа проведут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.Учения состоятся в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун. В рамках учений ВС проведут стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов.Кроме этого, в уезде Пиндун 5 сентября Тайвань запланировал проведение ежегодных учений с использованием вертолетов AH-64E Apache.Напомним, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 августа продолжает учения вокруг Тайваня. Приоритетом учений является отработка совместных противолодочных и морских десантных операций. Данные учения стали ответом НОАК на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Учения НОАК должны были закончиться 7 августа, однако их продолжили и в понедельник.Кроме этого, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, а также против самой Нэнси Пелоси и ее близких родственников. Также Китай приостановил переговоры и сотрудничество по ряду вопросов, касающихся изменения климата, возвращения на родину нелегальных мигрантов, уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, контроля за наркотиками и коммуникации по линии оборонных ведомств.Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси МИД Китая возложил на Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других

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