https://uz.sputniknews.ru/20220809/minoborony-tayvanya-kitay-napravil-k-ostrovu-45-samoletov-26983402.html

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 45 самолетов

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 45 самолетов

Также Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню десять кораблей, отметили в ведомстве.

2022-08-09T19:43+0500

2022-08-09T19:43+0500

2022-08-09T19:43+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник, 9 августа направила к территории Тайваня 45 самолетов и 10 военных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны острова."45 самолетов и 10 военных кораблей КПК продолжили осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива", - сказано в сводках ведомства.Также, по данным Минобороны Тайваня, 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" в Тайваньском проливе. Четыре из них являются истребителями J-11, четыре - J16, а остальные восемь самолетов - Су-30.Напомним: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 4 августа продолжает учения вокруг Тайваня. Приоритетом учений является отработка совместных противолодочных и морских десантных операций. Данные учения стали ответом НОАК на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Учения НОАК должны были закончиться 7 августа, однако продолжаются до сих пор.Кроме этого, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, а также против самой Нэнси Пелоси и ее близких родственников. Также Китай приостановил переговоры и сотрудничество по ряду вопросов, касающихся изменения климата, возвращения на родину нелегальных мигрантов, уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, контроля за наркотиками и коммуникации по линии оборонных ведомств.Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси МИД Китая возложил на Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Тайвань начнет военные учения 9 августа — подробности

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