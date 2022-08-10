https://uz.sputniknews.ru/20220810/rossiyskiy-ekspert-rasskazal-chto-izmenit-zakon-o-gosslujbe-v-uzbekistane-27001772.html
Российский эксперт рассказал, что изменит закон о госслужбе в Узбекистане
Российский эксперт рассказал, что изменит закон о госслужбе в Узбекистане
Директор и соучредитель АНО "Информационная культура" Иван Бегтин объяснил Sputnik что изменит подписанный накануне президентом Узбекистана закон "О государственной гражданской службе".
2022-08-10T13:49+0500
2022-08-10T13:49+0500
2022-08-10T13:49+0500
общество
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закон
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Закон "О государственной гражданской службе", принятый президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, минимизирует риски низовой коррупцией, поясняет корреспонденту Sputnik директор и соучредитель Автономной некоммерческой организации (АНО) "Информационная культура" Иван Бегтин.По его словам, закон позволит Узбекистану систематизировать государственную службу страны и определить требования по обеспечению ее прозрачности. При этом многое остаётся на уровне подзаконных актов и указов президента.По мнению спикера, стоит ожидать и экономического эффекта — как минимум при идентификации коррупционных нарушений.Может быть полезен и российский опыт, где действует механизм раскрытия деклараций чиновников всех уровней.Закон "О государственной гражданской службе" Шавкат Мирзиёев подписал накануне. Он вступит в силу через три месяца.Документом вводится требование декларировать доходы и имущество, конкурсный прием на работу и ротация кадров. Он также запрещает чиновникам вести предпринимательскую деятельность и владеть зарубежными счетами.Читайте также:Какие госорганы проводят прозрачный прием на службуВ Сенате объяснили, кого больше не возьмут на госслужбу
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эксперт, закон, узбекистан, президент
Российский эксперт рассказал, что изменит закон о госслужбе в Узбекистане
Директор и соучредитель АНО "Информационная культура" Иван Бегтин объяснил Sputnik, что изменит подписанный накануне президентом Узбекистана закон "О государственной гражданской службе".
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Закон "О государственной гражданской службе", принятый президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, минимизирует риски низовой коррупцией, поясняет корреспонденту Sputnik директор и соучредитель Автономной некоммерческой организации (АНО) "Информационная культура" Иван Бегтин.
По его словам, закон позволит Узбекистану систематизировать государственную службу страны и определить требования по обеспечению ее прозрачности. При этом многое остаётся на уровне подзаконных актов и указов президента.
По мнению спикера, стоит ожидать и экономического эффекта — как минимум при идентификации коррупционных нарушений.
“В мире подобные законы работают эффективно, когда есть механизм контроля за их исполнением. Например, со стороны СМИ, НКО и активистов, имеющих возможность делать запросы на получение данных или когда эти данные находятся в открытом доступе”, — отмечает Бегтин.
Может быть полезен и российский опыт, где действует механизм раскрытия деклараций чиновников всех уровней.
Закон "О государственной гражданской службе" Шавкат Мирзиёев подписал
накануне. Он вступит в силу через три месяца.
Документом вводится требование декларировать доходы и имущество, конкурсный прием на работу и ротация кадров. Он также запрещает чиновникам вести предпринимательскую деятельность и владеть зарубежными счетами.