https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-imeet-vse-shansy-dobitsya-progressa-na-birjevom-rynke--ekspert-27012379.html

Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке — эксперт

Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке — эксперт

Узбекистан открывает новые торговые площадки за рубежом, в том числе в России. Сотрудничество с Московской биржей позволяет использовать ее технологии. Какие это дает преимущества УзРТСБ — объясняет эксперт.

2022-08-10T18:33+0500

2022-08-10T18:33+0500

2022-08-10T18:19+0500

экономика

узбекистан

рынок

технологии

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке и получить ряд преимуществ, заявил в интервью корреспонденту Sputnik экономист Владимир Рожанковский.По его словам, в этом стране мог бы помочь российский опыт. Ведь на территории России работают шесть торговых площадок Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).Как пояснили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Московской биржи, меморандум о сотрудничестве с УзРТСБ предусматривает возможность использования технологий Московской биржи.Это, объясняет Рожанковский, электронная торговля, листинг, а также автоматическое обнаружение спама и манипуляций на рынке.Во-вторых, в России разработана торговая система QUIK — крупнейший программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам через Интернет и проведения операций с ценными бумагами и валютами.На прошлой недели УзРТСБ открыла два новых опорных пункта в России. Теперь они работают в Челябинске, Владимире, Перми, Красногорске Московской области и в Смоленске.Наряду с этим, такие же площадки открылись в Азербайджане и Таджикистане.Читайте также:Видео: Что будет с ценами на топливо в Узбекистане и как поможет биржаМосковская биржа начнет торги узбекским сумом

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