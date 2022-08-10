https://uz.sputniknews.ru/20220810/uzbekistan-imeet-vse-shansy-dobitsya-progressa-na-birjevom-rynke--ekspert-27012379.html
Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке — эксперт
Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке — эксперт
Узбекистан открывает новые торговые площадки за рубежом, в том числе в России. Сотрудничество с Московской биржей позволяет использовать ее технологии. Какие это дает преимущества УзРТСБ — объясняет эксперт.
2022-08-10T18:33+0500
2022-08-10T18:33+0500
2022-08-10T18:19+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке и получить ряд преимуществ, заявил в интервью корреспонденту Sputnik экономист Владимир Рожанковский.По его словам, в этом стране мог бы помочь российский опыт. Ведь на территории России работают шесть торговых площадок Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).Как пояснили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Московской биржи, меморандум о сотрудничестве с УзРТСБ предусматривает возможность использования технологий Московской биржи.Это, объясняет Рожанковский, электронная торговля, листинг, а также автоматическое обнаружение спама и манипуляций на рынке.Во-вторых, в России разработана торговая система QUIK — крупнейший программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам через Интернет и проведения операций с ценными бумагами и валютами.На прошлой недели УзРТСБ открыла два новых опорных пункта в России. Теперь они работают в Челябинске, Владимире, Перми, Красногорске Московской области и в Смоленске.Наряду с этим, такие же площадки открылись в Азербайджане и Таджикистане.Читайте также:Видео: Что будет с ценами на топливо в Узбекистане и как поможет биржаМосковская биржа начнет торги узбекским сумом
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узбекистан, рынок, технологии
Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке — эксперт
Узбекистан открывает новые торговые площадки за рубежом, в том числе в России. Сотрудничество с Московской биржей позволяет использовать ее технологии. Какие это дает преимущества УзРТСБ — объясняет эксперт.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Узбекистан имеет все шансы добиться прогресса на биржевом рынке и получить ряд преимуществ, заявил в интервью корреспонденту Sputnik экономист Владимир Рожанковский.
По его словам, в этом стране мог бы помочь российский опыт. Ведь на территории России работают шесть торговых площадок Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
Как пояснили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Московской биржи, меморандум о сотрудничестве с УзРТСБ предусматривает возможность использования технологий Московской биржи.
Это, объясняет Рожанковский, электронная торговля, листинг, а также автоматическое обнаружение спама и манипуляций на рынке.
“Листинг позволяет проверить эти бумаги и компанию, которая их выпустила, на добросовестность. Если компания не проходит процедуру, ценные бумаги не попадают на биржу”, — поясняет он.
Во-вторых, в России разработана торговая система QUIK — крупнейший программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам через Интернет и проведения операций с ценными бумагами и валютами.
"Все эти технологии имеют одну цель — позволить людям удаленно проводить торговые операции”, — поясняет экономист.
На прошлой недели УзРТСБ открыла
два новых опорных пункта в России. Теперь они работают в Челябинске, Владимире, Перми, Красногорске Московской области и в Смоленске.
Наряду с этим, такие же площадки открылись в Азербайджане и Таджикистане.