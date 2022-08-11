https://uz.sputniknews.ru/20220811/uchenye-vyyavili-ustoychivye-k-jare-sorta-tomatov-27045313.html
Ученые выявили устойчивые к жаре сорта томатов
Ученые выявили устойчивые к жаре сорта томатов
Томат плохо растет при температуре выше 40 градусов.
2022-08-11T14:04+0500
2022-08-11T14:04+0500
2022-08-11T14:04+0500
общество
ученые
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В республике успешно испытали новые сорта томатов, устойчивых к жаркому климату Бухары, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана.По словам пресс-службы, томаты выдержали июльскую жару и показали в процессе испытаний хорошие результаты.В ходе исследования ученые НИИ овощебахчевых культур и картофеля выбрали определенные сорта томатов для комплексного изучения в условиях слабозасоленных почв и жаркого климата.По словам пресс-службы, испытания проводятся для создания сорта, подходящего для выращивания в сложных климатических условий Бухарской области. Научные исследования на Бухарской научно-экспериментальной станции будут продолжаться в течение 2022-2024 годов.Ранее ученые того же НИИ выявили сорт помидоров, которые можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Читайте также:Узбекистанские селекционеры вывели новый сорт дыниВ Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фото
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ученые, министерство сельского и водного хозяйства
Ученые выявили устойчивые к жаре сорта томатов
Томат – это растение, которое любит прохладу. Поэтому он плохо растет при температуре воздуха выше 40 градусов.
ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik.
В республике успешно испытали новые сорта томатов, устойчивых к жаркому климату Бухары, передает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства Узбекистана.
По словам пресс-службы, томаты выдержали июльскую жару и показали в процессе испытаний хорошие результаты.
В ходе исследования ученые НИИ овощебахчевых культур и картофеля выбрали определенные сорта томатов для комплексного изучения в условиях слабозасоленных почв и жаркого климата.
По словам пресс-службы, испытания проводятся для создания сорта, подходящего для выращивания в сложных климатических условий Бухарской области. Научные исследования на Бухарской научно-экспериментальной станции будут продолжаться в течение 2022-2024 годов.
Ранее ученые того же НИИ выявили
сорт помидоров, которые можно выращивать как в теплице, так и в открытом грунте.