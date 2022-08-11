https://uz.sputniknews.ru/20220811/uzbekskie-studenty-vystupyat-na-mejdunarodnoy-olimpiade-po-filosofii-27026983.html
Узбекские студенты выступят на Международной олимпиаде по философии
Узбекские студенты выступят на Международной олимпиаде по философии
Студенты узбекских вузов примут участие в первой Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью 2022 года в Калининграде (Россия) по инициативе Правительства Российской Федерации.
2022-08-11T08:30+0500
2022-08-11T08:30+0500
2022-08-11T09:51+0500
общество
олимпиада
студенты
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В олимпиаде смогут участвовать обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, независимо от профиля получаемого образования.Шесть победителей и двенадцать призеров получат дипломы и ценные призы, смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus) и получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру при поступлении на философские направления подготовки в БФУ и МГУ. Победители олимпиады в качестве приза получат современные ноутбуки.Первая Международная студенческая олимпиада по философии — это важное событие в научной и социально-гуманитарной сфере не только России, но и мирового научного и образовательного сообщества, считает ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.Сегодня запрос на философию особенно велик, считает проректор по международным связям Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Раима Ширинова.Тематика олимпиады:Олимпиада пройдет в два этапа. Первый этап (отборочный тур) состоится в дистанционном формате. Участникам предстоит 6 сентября, с 12.00 до 15.00 по московскому времени, в личном кабинете на сайте олимпиады написать эссе и отправить его на проверку экспертному жюри. Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады не позднее 30 сентября.Все победители первого этапа, не менее 70 человек, получат официальное приглашение на следующий, заключительный тур, который состоится 22-23 ноября в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта. Этот этап пройдет в двух номинациях: представление авторской работы по утвержденной оргкомитетом тематике или защита оригинального проекта по популяризации современных достижений философии. Результаты заключительного этапа будут опубликованы 25 ноября на сайте олимпиады.При оценке работ первого и второго этапа жюри будет учитывать самостоятельность представленных работ, актуальность, ясность изложения материала, его соответствие заявленной тематике.Заявки на участие уже подали более 500 человек. Среди них студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Беларуси, Кыргызстана и Индии. Заявки подали студенты не только философских специальностей, но и юристы, социологи и пиарщики.Перед участниками олимпиады выступят ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, профессор, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на перелет, проживание и питание для участников заключительного этапа будут полностью оплачены организаторами олимпиады. Все участники второго этапа получат ценные сувениры.Олимпиада проводится для популяризации философского знания, формирования устойчивого интереса молодежи к классической и современной философской проблематике, содействия развитию навыков критического мышления, пропаганды идей культурного и цивилизационного разнообразия.Организаторы – Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Заявку на участие можно подать на официальном сайте олимпиады https://ipos.kantiana.ru/.Читайте также: Золотое поколение: в МНО рассказали о достижениях выпускников школ
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олимпиада, студенты, узбекистан, россия
Узбекские студенты выступят на Международной олимпиаде по философии
08:30 11.08.2022 (обновлено: 09:51 11.08.2022)
Студенты узбекских вузов примут участие в первой Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью 2022 года в Калининграде (Россия) по инициативе правительства Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В олимпиаде смогут участвовать обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, независимо от профиля получаемого образования.
Шесть победителей и двенадцать призеров получат дипломы и ценные призы, смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus) и получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру при поступлении на философские направления подготовки в БФУ и МГУ. Победители олимпиады в качестве приза получат современные ноутбуки.
Первая Международная студенческая олимпиада по философии — это важное событие в научной и социально-гуманитарной сфере не только России, но и мирового научного и образовательного сообщества, считает ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.
"Сегодня запрос на философское знание особенно заметен. У человечества накопилась тысяча вопросов, ответы на которые может дать новое поколение. Благодаря международной олимпиаде, студентам не только философских специальностей представится замечательная возможность исследовать, высказаться и услышать мнение лучших экспертов в этой области. Так мы приближаем себя к еще одному знаменательному событию — юбилею Иммануила Канта. К 2024 году нам важно сформировать очень важный для России и партнеров международный тренд внимания к философии будущего — к осмыслению его нового образа, своей жизни, образовательного маршрута, вклада в развитие России и мировой цивилизации", — рассказал он РИА Новости.
Сегодня запрос на философию особенно велик, считает проректор по международным связям Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Раима Ширинова.
"Об этом свидетельствует появление новых просветительских площадок, курсов, сообществ, которые обращаются к фундаментальным проблемам философии. Иногда их аудитория — люди, не имеющие отношения к академическому классу. Благодаря международной олимпиаде студентам-философам предоставляется замечательная возможность исследовать, испытать себя, не бояться высказать новые идеи, услышать мнение лучших экспертов в этой области. Нельзя упускать такой шанс. Приглашаем к работе талантливых и мотивированных ребят!" — рассказала она РИА Новости.
"Современная нейрофилософия и проблема искусственного интеллекта";
"Критическое мышление, логика и теория аргументации";
"Этика в эпоху дигитальной реальности";
"Философская антропология";
"Русская философия и интеллектуальная культура";
"Границы взаимодействия философии и теологии: история и современность".
Олимпиада пройдет в два этапа. Первый этап (отборочный тур) состоится в дистанционном формате. Участникам предстоит 6 сентября, с 12.00 до 15.00 по московскому времени, в личном кабинете на сайте олимпиады написать эссе и отправить его на проверку экспертному жюри. Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады не позднее 30 сентября.
Все победители первого этапа, не менее 70 человек, получат официальное приглашение на следующий, заключительный тур, который состоится 22-23 ноября в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта. Этот этап пройдет в двух номинациях: представление авторской работы по утвержденной оргкомитетом тематике или защита оригинального проекта по популяризации современных достижений философии. Результаты заключительного этапа будут опубликованы 25 ноября на сайте олимпиады.
При оценке работ первого и второго этапа жюри будет учитывать самостоятельность представленных работ, актуальность, ясность изложения материала, его соответствие заявленной тематике.
Заявки на участие уже подали более 500 человек. Среди них студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Беларуси, Кыргызстана и Индии. Заявки подали студенты не только философских специальностей, но и юристы, социологи и пиарщики.
Перед участниками олимпиады выступят ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, профессор, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.
Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на перелет, проживание и питание для участников заключительного этапа будут полностью оплачены организаторами олимпиады. Все участники второго этапа получат ценные сувениры.
Олимпиада проводится для популяризации философского знания, формирования устойчивого интереса молодежи к классической и современной философской проблематике, содействия развитию навыков критического мышления, пропаганды идей культурного и цивилизационного разнообразия.
Организаторы – Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Заявку на участие можно подать на официальном сайте олимпиады https://ipos.kantiana.ru/
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