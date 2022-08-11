https://uz.sputniknews.ru/20220811/v-uzbekistane-snimut-film-o-mashinistke-bashennogo-krana--27054306.html

В Узбекистане снимут фильм о машинистке башенного крана

В Узбекистане снимут фильм о машинистке башенного крана

На данный момент идет подготовка к съемкам.

2022-08-11T18:23+0500

2022-08-11T18:23+0500

2022-08-11T18:23+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В республике снимут ленту о жизни девушки, работающей оператором башенного крана на стройке комплекса Tashkent Сity, передает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.По данным пресс-службы фильм выйдет в свет под названием "Девушка в небе". В создании кинокартины примут участие режиссер-постановщик Анвар Мадраимов, режиссер Рашид Маликов, сценаристы Адиль Коптан и Ян Миленин.Планируется, что сюжет фильма покажет зрителям не только самоотверженность девушки, но и масштаб строительства проекта Tashkent City.Ранее агентство сообщило, что продолжается кастинг актеров для киноленты "Великий Амир Тимур и Донна Мария". Читайте также:Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем годуСтивен Сигал снимет фильм о Донбассе

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