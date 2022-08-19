https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-v-44-raza-uvelichilsya-eksport-it--27283660.html
В Узбекистане в 4,4 раза увеличился экспорт IT
В Узбекистане в 4,4 раза увеличился экспорт IT
К концу года планируют довести экспорт IT до $100 млн.
2022-08-19T09:29+0500
2022-08-19T09:29+0500
2022-08-19T09:31+0500
экономика
узбекистан
экспорт
it-технологии
статистика
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций пресс-секретарь IT-Park Жамила Халибаева рассказала об итогах деятельности IT- парка в первом полугодии 2022 года. Число резидентов IT Park составляет 747 компаний, в том числе 157 зарегистрированы в регионах. Из них 203 компании оказывают услуги на внешних рынках. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 271%.Только за последние полгода в республике создали 134 IT-компании, в которых занято 12 500 сотрудников.За этот год IT экспорт увеличился уже в 4,4 раза и составил $53,2 млн. К концу года объем экспорта планируют довести до $100 млн.Общий объем выполненных услуг составил 2,3 трлн. сумов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года данный показатель увеличился на 235%.Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев заявил, что IT-сфера крайне важна для Узбекистана. Читайте также:В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в ITДля обучения на IT-курсах выдадут кредиты
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в узбекистане увеличился экспорт it услуг статистика аимк it park жамила халибаева сколько компаний новости экономики экономика новость
в узбекистане увеличился экспорт it услуг статистика аимк it park жамила халибаева сколько компаний новости экономики экономика новость
В Узбекистане в 4,4 раза увеличился экспорт IT
09:29 19.08.2022 (обновлено: 09:31 19.08.2022)
Планируется, что к концу нынешнего года объемы экспорта IT-услуг достигнут $100 млн
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций пресс-секретарь IT-Park Жамила Халибаева рассказала об итогах деятельности IT- парка в первом полугодии 2022 года.
Число резидентов IT Park составляет 747 компаний, в том числе 157 зарегистрированы в регионах. Из них 203 компании оказывают услуги на внешних рынках. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 271%.
Только за последние полгода в республике создали 134 IT-компании, в которых занято 12 500 сотрудников.
За этот год IT экспорт увеличился уже в 4,4 раза и составил $53,2 млн. К концу года объем экспорта планируют довести до $100 млн.
Общий объем выполненных услуг составил 2,3 трлн. сумов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года данный показатель увеличился на 235%.
Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев заявил
, что IT-сфера крайне важна для Узбекистана.