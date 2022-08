https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-uzbekistane-v-44-raza-uvelichilsya-eksport-it--27283660.html

В Узбекистане в 4,4 раза увеличился экспорт IT

К концу года планируют довести экспорт IT до $100 млн.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. На брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций пресс-секретарь IT-Park Жамила Халибаева рассказала об итогах деятельности IT- парка в первом полугодии 2022 года. Число резидентов IT Park составляет 747 компаний, в том числе 157 зарегистрированы в регионах. Из них 203 компании оказывают услуги на внешних рынках. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 271%.Только за последние полгода в республике создали 134 IT-компании, в которых занято 12 500 сотрудников.За этот год IT экспорт увеличился уже в 4,4 раза и составил $53,2 млн. К концу года объем экспорта планируют довести до $100 млн.Общий объем выполненных услуг составил 2,3 трлн. сумов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года данный показатель увеличился на 235%.Ранее глава государства Шавкат Мирзиёев заявил, что IT-сфера крайне важна для Узбекистана. Читайте также:В Сырдарье запустят программу для поддержки женщин в ITДля обучения на IT-курсах выдадут кредиты

