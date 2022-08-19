https://uz.sputniknews.ru/20220819/vruchenie-ordena-i-delovye-vstrechi-itogi-vizita-shavkata-mirziyoeva-v-saudovskuyu-araviyu--27293471.html
Вручение ордена и деловые встречи: итоги визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Вручение ордена и деловые встречи: итоги визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
Визит президента Мирзиёева в Джидду завершился 19 августа.
2022-08-19T11:46+0500
2022-08-19T11:46+0500
2022-08-19T12:03+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
визит
саудовская аравия
итоги
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik, Данара Курманова. Более двадцати крупных корпораций Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном. Об этом стало известно по итогам официального визита президента республики Шавката Мирзиёева в Джидду, который, как сообщает пресс-служба главы государства, завершился сегодня, 19 августа.Об основных итогах государственного визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию читайте в обзоре Sputnik.Ставка на инновацииПрезидент Мирзиёев совершил первый государственный визит в Саудовскую Аравию, и программа мероприятий была более чем насыщенной. Один из основных акцентов визита пришелся на торгово-экономическую сферу – так, лидер Узбекистана провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и главами ведущих компаний королевства.Речь идет о более чем двадцати крупнейших корпорациях Саудовской Аравии. Среди них компания ACWA Power, специализирующаяся на производстве электроэнергии и опресненной воды, нефтехимическое предприятие SABIC, являющееся одной из самых больших компаний в мире, и финансовая компания Al Rajhi Capital.Известно, что стороны обсудили итоги Узбекско-саудовского делового совета, который прошел накануне визита – его итогом стало подписание соглашений на общую сумму более $14 млрд. Особенно Узбекистан интересует расширение партнерства с Саудовской Аравией в областях программного обеспечения и искусственного интеллекта.Награждение короля Саудовской АравииВ рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев также наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени.Напомним, орден Имама Бухари в Узбекистане учредили 15 августа в честь знаменитого ученого Имама аль-Бухари, чей мавзолей в Самаркандской области является одним из главных мест паломничества в стране. Данный орден присуждают исследователям, писателям, улемам, а также главам иностранных государств за особый вклад в развитие науки и изучение наследия мыслителей исламского мира.Как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, король Салман бин Абдулазиз стал первым человеком, отмеченным данным орденом.Читайте также:Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектовМирзиёев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
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фото итоги визита шавката мирзиёева в саудовскую аравию президент узбекистана официальный визит встречи инвестиции король министр пресс служба нвоости узбекистана новость шавкат мирзиёев
фото итоги визита шавката мирзиёева в саудовскую аравию президент узбекистана официальный визит встречи инвестиции король министр пресс служба нвоости узбекистана новость шавкат мирзиёев
Вручение ордена и деловые встречи: итоги визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию
11:46 19.08.2022 (обновлено: 12:03 19.08.2022)
Визит президента Мирзиёева в Джидду завершился 19 августа. Об основных итогах читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik, Данара Курманова.
Более двадцати крупных корпораций Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном. Об этом стало известно по итогам официального визита президента республики Шавката Мирзиёева в Джидду, который, как сообщает пресс-служба
главы государства, завершился сегодня, 19 августа.
Об основных итогах государственного визита Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию читайте в обзоре Sputnik.
Президент Мирзиёев совершил первый государственный визит в Саудовскую Аравию, и программа мероприятий была более чем насыщенной. Один из основных акцентов визита пришелся на торгово-экономическую сферу – так, лидер Узбекистана провел встречу с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и главами ведущих компаний королевства.
Речь идет о более чем двадцати крупнейших корпорациях Саудовской Аравии. Среди них компания ACWA Power, специализирующаяся на производстве электроэнергии и опресненной воды, нефтехимическое предприятие SABIC, являющееся одной из самых больших компаний в мире, и финансовая компания Al Rajhi Capital.
Известно, что стороны обсудили итоги Узбекско-саудовского делового совета, который прошел накануне визита – его итогом стало подписание соглашений на общую сумму более $14 млрд. Особенно Узбекистан интересует расширение партнерства с Саудовской Аравией в областях программного обеспечения и искусственного интеллекта.
Награждение короля Саудовской Аравии
В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев также наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени.
Напомним, орден Имама Бухари в Узбекистане учредили 15 августа в честь знаменитого ученого Имама аль-Бухари, чей мавзолей в Самаркандской области является одним из главных мест паломничества в стране. Данный орден присуждают исследователям, писателям, улемам, а также главам иностранных государств за особый вклад в развитие науки и изучение наследия мыслителей исламского мира.
Как отметили в пресс-службе президента Узбекистана, король Салман бин Абдулазиз стал первым человеком, отмеченным данным орденом.