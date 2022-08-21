https://uz.sputniknews.ru/20220821/achilbaya-ramatova-nagradili-ordenom--27319481.html
Ачилбая Раматова наградили орденом
Ачилбая Раматова наградили орденом
Глава государства сегодня подписал соответствующий приказ.
2022-08-21T10:06+0500
2022-08-21T10:06+0500
2022-08-21T10:06+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
награждение
ачилбай раматов
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Мехнат шухрати" первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, передает пресс-служба главы государства.Как отмечает пресс-служба, Раматову вручили награду в связи с его 60-летием, а также за многолетний труд в органах государственной власти, заслуги в процессе укрепления независимости и образцовую деятельность.Напомним: Ачилбай Раматов родился в 1962 году в Хорезмской области. В 1988-м окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по направлению инженер-механик.В 1995 году его назначили гендиректором УП "Узжелдорреммаш". Далее в 2001-м Раматов занял пост главного менеджера и инженера "Узбекистон темир йуллари", а в 2002 году уже встал во главе этой компании и проработал на данной должности до 2019-го.Также в 2019 году Ачилбая Раматова назначили первым заместителем премьер-министра и министром транспорта. В начале 2020-го он сложил полномочия министра транспорта, при этом оставив свою должность в Кабинете министров.Ранее президент Узбекистана наградил короля Саудовской Аравии орденом Имама Бухари высшей степени.Читайте также:В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"Защитников природы наградят нагрудным знаком
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ачилбая раматова наградили орденом первый заместитель премьер министра ачилбай раматов президент узбекистана мирзиёев наградил почему зачем за что кого кто это новости узбекистана новость
Ачилбая Раматова наградили орденом
Глава государства сегодня подписал соответствующий приказ. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Мехнат шухрати" первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, передает пресс-служба
главы государства.
Как отмечает пресс-служба, Раматову вручили награду в связи с его 60-летием, а также за многолетний труд в органах государственной власти, заслуги в процессе укрепления независимости и образцовую деятельность.
Напомним: Ачилбай Раматов родился в 1962 году в Хорезмской области. В 1988-м окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по направлению инженер-механик.
В 1995 году его назначили гендиректором УП "Узжелдорреммаш". Далее в 2001-м Раматов занял пост главного менеджера и инженера "Узбекистон темир йуллари", а в 2002 году уже встал во главе этой компании и проработал на данной должности до 2019-го.
Также в 2019 году Ачилбая Раматова назначили первым заместителем премьер-министра и министром транспорта. В начале 2020-го он сложил полномочия министра транспорта, при этом оставив свою должность в Кабинете министров.
Ранее президент Узбекистана наградил
короля Саудовской Аравии орденом Имама Бухари высшей степени.