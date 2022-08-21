https://uz.sputniknews.ru/20220821/achilbaya-ramatova-nagradili-ordenom--27319481.html

Ачилбая Раматова наградили орденом

Ачилбая Раматова наградили орденом

Глава государства сегодня подписал соответствующий приказ.

2022-08-21T10:06+0500

2022-08-21T10:06+0500

2022-08-21T10:06+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

ачилбай раматов

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Мехнат шухрати" первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, передает пресс-служба главы государства.Как отмечает пресс-служба, Раматову вручили награду в связи с его 60-летием, а также за многолетний труд в органах государственной власти, заслуги в процессе укрепления независимости и образцовую деятельность.Напомним: Ачилбай Раматов родился в 1962 году в Хорезмской области. В 1988-м окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по направлению инженер-механик.В 1995 году его назначили гендиректором УП "Узжелдорреммаш". Далее в 2001-м Раматов занял пост главного менеджера и инженера "Узбекистон темир йуллари", а в 2002 году уже встал во главе этой компании и проработал на данной должности до 2019-го.Также в 2019 году Ачилбая Раматова назначили первым заместителем премьер-министра и министром транспорта. В начале 2020-го он сложил полномочия министра транспорта, при этом оставив свою должность в Кабинете министров.Ранее президент Узбекистана наградил короля Саудовской Аравии орденом Имама Бухари высшей степени.Читайте также:В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"Защитников природы наградят нагрудным знаком

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