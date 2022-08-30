https://uz.sputniknews.ru/20220830/mirziyoev-nasha-vneshnyaya-politika--interesy-uzbekistana-27624793.html

Мирзиёев: наша внешняя политика — интересы Узбекистана

Мирзиёев: наша внешняя политика — интересы Узбекистана

Президент Узбекистана обратил внимание на тревожную обстановку в мире, где отмерять приходится "не семь, а семьдесят раз".

2022-08-30T18:57+0500

2022-08-30T18:57+0500

2022-08-30T18:57+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекистан выстраивает внешнюю политику вокруг обеспечения своих интересов, заявил во вторник президент республики Шавкат Мирзиёев.Выступая на церемонии вручения госнаград по случаю 31-й годовщины независимости страны, глава государства обратил внимание на тревожную обстановку в мире и разрывы в экономических связях.По его словам, цель руководства страны — благополучие населения. А для этого нужно более эффективно использовать имеющиеся возможности.Указ о награждении в преддверии Дня независимости ряда деятелей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации Шавкат Мирзиёев подписал накануне.Также, за большой вклад в развитие сотрудничества с Узбекистаном орденом “Дўстлик” награждены и иностранные граждане. Среди них заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Читайте также:Какой будет внешняя политика Узбекистана в 2022 году: пять пунктов

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