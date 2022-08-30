https://uz.sputniknews.ru/20220830/mirziyoev-nasha-vneshnyaya-politika--interesy-uzbekistana-27624793.html
Мирзиёев: наша внешняя политика — интересы Узбекистана
Мирзиёев: наша внешняя политика — интересы Узбекистана
Президент Узбекистана обратил внимание на тревожную обстановку в мире, где отмерять приходится "не семь, а семьдесят раз".
2022-08-30T18:57+0500
2022-08-30T18:57+0500
2022-08-30T18:57+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27624412_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_ba2f746d77f8049da008525950527173.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекистан выстраивает внешнюю политику вокруг обеспечения своих интересов, заявил во вторник президент республики Шавкат Мирзиёев.Выступая на церемонии вручения госнаград по случаю 31-й годовщины независимости страны, глава государства обратил внимание на тревожную обстановку в мире и разрывы в экономических связях.По его словам, цель руководства страны — благополучие населения. А для этого нужно более эффективно использовать имеющиеся возможности.Указ о награждении в преддверии Дня независимости ряда деятелей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации Шавкат Мирзиёев подписал накануне.Также, за большой вклад в развитие сотрудничества с Узбекистаном орденом “Дўстлик” награждены и иностранные граждане. Среди них заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Читайте также:Какой будет внешняя политика Узбекистана в 2022 году: пять пунктов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27624412_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_c477e52241592bdb930402598881b349.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев награждение независимость интересы узбекистан президент обстановка в мире тревожная семь раз отмерь один отрежь
шавкат мирзиёев награждение независимость интересы узбекистан президент обстановка в мире тревожная семь раз отмерь один отрежь
Мирзиёев: наша внешняя политика — интересы Узбекистана
Президент Узбекистана обратил внимание на тревожную обстановку в мире, где отмерять приходится "не семь, а семьдесят раз".
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекистан выстраивает внешнюю политику вокруг обеспечения своих интересов, заявил во вторник президент республики Шавкат Мирзиёев.
Выступая на церемонии вручения госнаград по случаю 31-й годовщины независимости страны, глава государства обратил
внимание на тревожную обстановку в мире и разрывы в экономических связях.
“В этой непростой ситуации необходимо действовать, отмерив не семь, а семьдесят раз. Мы строим нашу внешнюю политику вокруг нашей единственной цели — обеспечения интересов Узбекистана”, — сказал Мирзиёев.
По его словам, цель руководства страны — благополучие населения. А для этого нужно более эффективно использовать имеющиеся возможности.
“Не только сохранить имеющееся, но и создавать новое”, — отметил глава государства.
Указ о награждении в преддверии Дня независимости ряда деятелей науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации Шавкат Мирзиёев подписал
накануне.
Также, за большой вклад в развитие сотрудничества с Узбекистаном орденом “Дўстлик” награждены
и иностранные граждане.
Среди них заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.