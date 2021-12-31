https://uz.sputniknews.ru/20211231/kakoy-budet-vneshnyaya-politika-uzbekistana-v-2022-godu-pyat-punktov-22031275.html

Какой будет внешняя политика Узбекистана в 2022 году: пять пунктов

Какой будет внешняя политика Узбекистана в 2022 году: пять пунктов

Ранее в Сенате заявили, что за последние годы сложился новый стиль внешней политики Узбекистана. Подробности — в обзоре.

2021-12-31T11:00+0500

2021-12-31T11:00+0500

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политика

узбекистан

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В 2022 году внешняя политика Узбекистана заметно изменится. Накануне министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел заседание коллегии МИД. В мероприятии участвовали послы Узбекистана, руководители консульских учреждений и представители республики в международных организациях. В рамках встречи стороны определили пять приоритетов в сфере внешней политики на ближайший год:• укрепление независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства;• укрепление международного имиджа республики, доведение до мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране реформах;• совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана, а также договорно-правовой основы международного сотрудничества;• урегулирование вопросов делимитации и демаркации государственной границы Узбекистана.Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников >>В 2022 году власти также уделят особое внимание экономической дипломатии, поездкам дипмиссий в регионы Узбекистана для изучения возможных совместных торгово-экономических проектов. По этим вопросам позднее будут организованы встречи с представителями профильных ведомств. На заседании также прошла церемония вручения ордена "Дустлик" послу Узбекистана в Таджикистане Эргашу Шаисматову. Соответствующий указ подписал президент. Ранее о новом стиле внешней политики Узбекистана заявил первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.Читайте также:Три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ >>Как уходящий год изменил Центральную Азию >>

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узбекистан, внешняя политика