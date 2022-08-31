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https://uz.sputniknews.ru/20220831/ekspert-rasskazal-o-preimuschestvax-torgov-uzbekskim-sumom-na-mosbirje-27667467.html
Эксперт рассказал о преимуществах торгов узбекским сумом на Мосбирже
Эксперт рассказал о преимуществах торгов узбекским сумом на Мосбирже
На Мосбирже начинаются торги валютной парой "сум — рубль". Эксперт в интервью Sputnik рассказал, какие возможности открываются в связи с этим для бизнеса двух стран.
2022-08-31T20:07+0500
2022-08-31T20:07+0500
экономика
эксперт
сум
рубль
бизнес
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой "узбекский сум - рубль".Об этом в среду сообщила пресс-служба торговой площадки. Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.Как заявил в комментарии корреспонденту Sputnik директор по международным проектам департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов, новая валютная пара предоставит возможность прямой конвертации национальных валют России и Узбекистана.Мосбиржа является организатором торгов многими национальными валютами, признанным крупнейшим в мире центром ликвидности для конверсионных операций с российским рублем, напоминает эксперт.Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также:Энергетика и агрокластеры: какие области Узбекистана усилили сотрудничество с РФМосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом
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эксперт мосбиржа какие преимущества торги узбекским сумом валютной парой сум рубль когда начнутся какие возможности открываются бизнес узбекистан россия
эксперт мосбиржа какие преимущества торги узбекским сумом валютной парой сум рубль когда начнутся какие возможности открываются бизнес узбекистан россия

Эксперт рассказал о преимуществах торгов узбекским сумом на Мосбирже

20:07 31.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Анна Черкасова
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На Мосбирже начинаются торги валютной парой "сум — рубль". Эксперт в интервью Sputnik рассказал, какие возможности открываются в связи с этим для бизнеса двух стран.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой "узбекский сум - рубль".
Об этом в среду сообщила пресс-служба торговой площадки. Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.
Как заявил в комментарии корреспонденту Sputnik директор по международным проектам департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов, новая валютная пара предоставит возможность прямой конвертации национальных валют России и Узбекистана.
“Наличие прямой котировки без участия сторонних валют будет способствовать развитию расчетов в национальных валютах и росту взаимного товарооборота экономических субъектов обеих стран, поможет обойтись в расчетах без использования западных валют, расчеты по которым сегодня затруднены”, — объясняет он.
Мосбиржа является организатором торгов многими национальными валютами, признанным крупнейшим в мире центром ликвидности для конверсионных операций с российским рублем, напоминает эксперт.
“Биржевой валютный курс сума к рублю аналогично другим курсам будет выступать ориентиром при установлении обменных курсов для широкого круга банков, предприятий-экспортеров и импортеров, физических лиц при проведении ими обменных операций как в России, так и за рубежом”, — подытожил Пискулов.
Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.
На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.
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