https://uz.sputniknews.ru/20220831/ekspert-rasskazal-o-preimuschestvax-torgov-uzbekskim-sumom-na-mosbirje-27667467.html

Эксперт рассказал о преимуществах торгов узбекским сумом на Мосбирже

Эксперт рассказал о преимуществах торгов узбекским сумом на Мосбирже

На Мосбирже начинаются торги валютной парой "сум — рубль". Эксперт в интервью Sputnik рассказал, какие возможности открываются в связи с этим для бизнеса двух стран.

2022-08-31T20:07+0500

2022-08-31T20:07+0500

2022-08-31T20:07+0500

экономика

эксперт

сум

рубль

бизнес

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Московская биржа с 12 сентября запустит торги валютной парой "узбекский сум - рубль".Об этом в среду сообщила пресс-служба торговой площадки. Отмечается, что новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности.Как заявил в комментарии корреспонденту Sputnik директор по международным проектам департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов, новая валютная пара предоставит возможность прямой конвертации национальных валют России и Узбекистана.Мосбиржа является организатором торгов многими национальными валютами, признанным крупнейшим в мире центром ликвидности для конверсионных операций с российским рублем, напоминает эксперт.Расширение списка валют экономисты считают логичным шагом – на фоне санкций российский бизнес все больше интересует другие страны.На сегодняшний день на бирже можно обменять рубль на десять валют: доллар США, евро, британский фунт, китайский юань, японскую иену, турецкую лиру, гонконгский доллар, белорусский рубль, казахский тенге и швейцарский франк.Читайте также:Энергетика и агрокластеры: какие области Узбекистана усилили сотрудничество с РФМосбиржа работает над запуском торгов узбекским сумом

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

эксперт мосбиржа какие преимущества торги узбекским сумом валютной парой сум рубль когда начнутся какие возможности открываются бизнес узбекистан россия