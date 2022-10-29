https://uz.sputniknews.ru/20221029/studentov-medikov-ustroyat-na-rabotu-v-bolnitsy-29571215.html

Студентов-медиков устроят на работу в больницы

Студентов-медиков устроят на работу в больницы

Сначала работу получат студенты Сурхандарьинской области.

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больницы

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. С 1 ноября в республике студентам-медикам разрешат трудоустраиваться на вакантные должности в больницах, передает пресс-служба Минздрава.По данным пресс-службы, к выпускникам медвузов прикрепят опытных врачей, профессоров и преподавателей.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с работниками здравоохранения.Читайте также:Президент обозначил пять направлений развития КашкадарьиНаука и медицина: какие проекты поддержал фонд Алишера Усманова в Узбекистане

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