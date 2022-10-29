https://uz.sputniknews.ru/20221029/studentov-medikov-ustroyat-na-rabotu-v-bolnitsy-29571215.html
Студентов-медиков устроят на работу в больницы
Студентов-медиков устроят на работу в больницы
Сначала работу получат студенты Сурхандарьинской области.
2022-10-29T20:10+0500
2022-10-29T20:10+0500
2022-10-29T20:10+0500
общество
медики
студенты
работа
больницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15989605_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_fbf3eb3677553357c4fdfc588f334410.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. С 1 ноября в республике студентам-медикам разрешат трудоустраиваться на вакантные должности в больницах, передает пресс-служба Минздрава.По данным пресс-службы, к выпускникам медвузов прикрепят опытных врачей, профессоров и преподавателей.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с работниками здравоохранения.Читайте также:Президент обозначил пять направлений развития КашкадарьиНаука и медицина: какие проекты поддержал фонд Алишера Усманова в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0c/15989605_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f9ea7387237cb38a007b1583dfa60b0e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
студентов медиков устроят на работу в больницы трудоустройство студентов медики медицинский вуз образование медицинское работа где искать новости новость работать
студентов медиков устроят на работу в больницы трудоустройство студентов медики медицинский вуз образование медицинское работа где искать новости новость работать
Студентов-медиков устроят на работу в больницы
Сначала работу получат студенты Сурхандарьинской области, а далее эта практика распространится по всей стране.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
С 1 ноября в республике студентам-медикам разрешат трудоустраиваться на вакантные должности в больницах, передает пресс-служба
Минздрава.
"На первом этапе с 1 октября трудоустройство студентов начнут сначала в Сурхандарьинской области, а с 1 ноября — по всей республике", — написано в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, к выпускникам медвузов прикрепят опытных врачей, профессоров и преподавателей.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел
открытый диалог с работниками здравоохранения.