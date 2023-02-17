https://uz.sputniknews.ru/20230217/na-granitse-uzbekistana-s-kazaxstanom-zakryli-dva-kpp-32328613.html
На границе Узбекистана с Казахстаном закрыли два КПП
На границе Узбекистана с Казахстаном закрыли два КПП
Передвижение граждан и транспорта ограничили с 15 февраля.
2023-02-17T15:02+0500
2023-02-17T15:02+0500
2023-02-17T15:02+0500
общество
узбекистан
казахстан
граница
кпп
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. КПП "Сырдарья" и "С.Нажимов" на узбекско-казахстанской границе закрыли для перемещения людей, автобусов, легковых и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.Ограничения связаны с реконструкцией пунктов пропуска "Казигурт" и "Атамекен" с казахстанской стороны.При этом граждане могут воспользоваться круглосуточными пунктами "Гишткуприк" и "Яллама", а также "Малик" и "Ок Олтин", которые работают днем.Напомним, на границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь. Читайте также:Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробностиКомпания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов
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на границе узбекистана с казахстаном закрыли два кпп узбекистан казахстан госграница граница границы общие демаркация границы как проехать объезды как попасть из сотрудничество отношения новости новость
на границе узбекистана с казахстаном закрыли два кпп узбекистан казахстан госграница граница границы общие демаркация границы как проехать объезды как попасть из сотрудничество отношения новости новость
На границе Узбекистана с Казахстаном закрыли два КПП
Передвижение граждан и транспортных средств временно ограничили с 15 февраля.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik.
КПП "Сырдарья" и "С.Нажимов" на узбекско-казахстанской границе закрыли для перемещения людей, автобусов, легковых и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба
Таможенного комитета Узбекистана.
Ограничения связаны с реконструкцией пунктов пропуска "Казигурт" и "Атамекен" с казахстанской стороны.
При этом граждане могут воспользоваться круглосуточными пунктами "Гишткуприк" и "Яллама", а также "Малик" и "Ок Олтин", которые работают днем.
Напомним, на границе Узбекистана и Казахстана появится
электронная очередь.