https://uz.sputniknews.ru/20230217/na-granitse-uzbekistana-s-kazaxstanom-zakryli-dva-kpp-32328613.html

На границе Узбекистана с Казахстаном закрыли два КПП

На границе Узбекистана с Казахстаном закрыли два КПП

Передвижение граждан и транспорта ограничили с 15 февраля.

2023-02-17T15:02+0500

2023-02-17T15:02+0500

2023-02-17T15:02+0500

общество

узбекистан

казахстан

граница

кпп

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. КПП "Сырдарья" и "С.Нажимов" на узбекско-казахстанской границе закрыли для перемещения людей, автобусов, легковых и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета Узбекистана.Ограничения связаны с реконструкцией пунктов пропуска "Казигурт" и "Атамекен" с казахстанской стороны.При этом граждане могут воспользоваться круглосуточными пунктами "Гишткуприк" и "Яллама", а также "Малик" и "Ок Олтин", которые работают днем.Напомним, на границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь. Читайте также:Главы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробностиКомпания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов

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