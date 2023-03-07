https://uz.sputniknews.ru/20230307/talantlivye-uzbekistanki-poluchat-premiyu-imeni-zulfii-32706529.html

Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии

Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии

В списке лауреатов студентки вузов и учащиеся школ.

2023-03-07T15:25+0500

2023-03-07T15:25+0500

2023-03-07T15:44+0500

культура

узбекистанка

премия

зульфия

международный женский день 8 марта

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился присудить государственную премию имени Зульфии 28 талантливым девушкам из республики.Дипломы и нагрудные знаки будут вручать на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня — 8 Марта.Министерству экономики и финансов поручили обеспечить для каждого лауреата премии имени Зульфии денежную премию в размере 50-кратной БРВ.Ранее президент наградил узбекистанок в преддверии праздника.Читайте также:Талантливым деятелям культуры вручат премиюРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана

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