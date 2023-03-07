Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии
15:25 07.03.2023 (обновлено: 15:44 07.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с 8 марта в Международном конгресс-центре в Ташкенте.
В списке лауреатов студентки вузов и учащиеся школ. Им выдадут денежное вознаграждение в размере 15 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился присудить государственную премию имени Зульфии 28 талантливым девушкам из республики.
"Наградой поощряются девушки, которые своим талантом, творческими исканиями, значимыми идеями и инициативами, образцовой деятельностью и достижениями являют пример для молодежи республики, активно участвуют в процессе преобразований социально-экономической жизни, проявляют свою силу и энергию, современные знания и навыки, духовно-интеллектуальный потенциал на пути процветания Родины", — написано в постановлении.
Дипломы и нагрудные знаки будут вручать на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня — 8 Марта.
Министерству экономики и финансов поручили обеспечить для каждого лауреата премии имени Зульфии денежную премию в размере 50-кратной БРВ.
Ранее президент наградил узбекистанок в преддверии праздника.
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