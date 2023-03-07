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Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии
Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии
В списке лауреатов студентки вузов и учащиеся школ.
2023-03-07T15:25+0500
2023-03-07T15:44+0500
культура
узбекистанка
премия
зульфия
международный женский день 8 марта
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился присудить государственную премию имени Зульфии 28 талантливым девушкам из республики.Дипломы и нагрудные знаки будут вручать на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня — 8 Марта.Министерству экономики и финансов поручили обеспечить для каждого лауреата премии имени Зульфии денежную премию в размере 50-кратной БРВ.Ранее президент наградил узбекистанок в преддверии праздника.Читайте также:Талантливым деятелям культуры вручат премиюРоссийские режиссеры снимут фильм о женщинах Узбекистана
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талантливые узбекистанки получат премию имени зульфии премия имени зульфии зульфия премия в узбекистане вручат премию женщинам новости новость феминизм в узбекистане мероприятия к 8 марта 8 марта в узбекистане женщины в узбекистане
талантливые узбекистанки получат премию имени зульфии премия имени зульфии зульфия премия в узбекистане вручат премию женщинам новости новость феминизм в узбекистане мероприятия к 8 марта 8 марта в узбекистане женщины в узбекистане

Талантливые узбекистанки получат премию имени Зульфии

15:25 07.03.2023 (обновлено: 15:44 07.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с 8 марта в Международном конгресс-центре в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с 8 марта в Международном конгресс-центре в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В списке лауреатов студентки вузов и учащиеся школ. Им выдадут денежное вознаграждение в размере 15 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился присудить государственную премию имени Зульфии 28 талантливым девушкам из республики.

"Наградой поощряются девушки, которые своим талантом, творческими исканиями, значимыми идеями и инициативами, образцовой деятельностью и достижениями являют пример для молодежи республики, активно участвуют в процессе преобразований социально-экономической жизни, проявляют свою силу и энергию, современные знания и навыки, духовно-интеллектуальный потенциал на пути процветания Родины", — написано в постановлении.

Дипломы и нагрудные знаки будут вручать на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня — 8 Марта.
Министерству экономики и финансов поручили обеспечить для каждого лауреата премии имени Зульфии денежную премию в размере 50-кратной БРВ.
Ранее президент наградил узбекистанок в преддверии праздника.
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