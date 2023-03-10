Итоги визита главы кабмина Кыргызстана в Узбекистан — подробности
16:55 10.03.2023 (обновлено: 17:40 10.03.2023)
© пресс-служба Кабинета министров КыргызстанаПо итогам переговоров Главы Кабинета Министров Акылбека Жапарова и Премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова подписано более 15 документов о сотрудничестве.
Всего 16 документов, среди которых дорожные карты, меморандумы, соглашения, договоры и протокол.
ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. По итогам визита председателя кабмина Кыргызстана Акылбека Жапарова в Узбекистан подписали ряд документов, сообщила пресс-служба ведомства.
На мероприятии с узбекской стороны присутствовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Так, подписали следующий пакет документов:
план совместных практических действий ("дорожная карта") по реализации ранее достигнутых договоренностей;
"дорожная карта" по открытию торговых центров Made in Kyrgyzstan в Ташкенте и Made in Uzbekistan в Бишкеке;
"дорожная карта" по продвижению приоритетных проектов между Узбекистаном и Кыргызстаном;
соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между ООО "ДТ Техник", ОАО "НУР" и АО "Узавтосаноат";
договор о сотрудничестве между ОАО "Транснациональная корпорация "ДАСТАН" и открытым акционерным обществом "Тошэлектроаппарат" по изготовлению, сборке и выпуску умных счетчиков;
договор между госпредприятием "Кыргыз комур" при Минэнергетики Кыргызстана и ООО "Узкимёимпекс" по поставке угля на сумму $10 млн;
соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и ООО "ЧирчикМашАгро";
протокол первого заседания узбекско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
меморандум о взаимопонимании между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур при Минсельхозе Кыргызстана и государственным унитарным предприятием "Агросервис оператор" Узбекистана по реализации совместных проектов в области садоводства и плодово-ягодных культур;
меморандум о сотрудничестве между Департаментом рыбного хозяйства Минсельхоза Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом рыбоводства при Комитете ветеринарии и развития животноводства Узбекистана;
меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в области органического сельского хозяйства между Департаментом органического сельского хозяйства при Минсельхозе Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом по карантину и защите растений Агентства по карантину и защите растений Узбекистана;
инвестиционные договора между Ак-Моюнским айыл өкмөтү, Кара-Моюнским айыл өкмөтү, Эмгек-Талинским айыл өкмөтү, Сары-Ойским айыл өкмөтү, Учкунским айыл өкмөтү, Ак-Кудукским айыл өкмөтү, Ак-Талским айыл өкмөтү и Баетовским айыл өкмөтү и ООО "Baxodir Log`on Tekstil" по освоению земельных участков для выращивания сельскохозяйственной культуры;
меморандум о совместном яководстве между Ат-Башинской районной администрацией Нарынской области Кыргызстана и ООО "Baxodir Log`on Tekstil";
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Vision group" и ООО "Mega Farm Service" по реализации проекта о создании совместного фармацевтического производства в Кыргызстане;
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Halmion Prom" и ООО "Child toys corporation" по реализации проекта создания совместного завода по производству пластиковых труб, пластиковых изделий и мебели в Кыргызстане;
меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Тооке ЖТ" и компанией "Торгово-производственное предприятие "SAYQAL".
Напомним, Акылбек Жапаров находился с рабочим визитом в Узбекистане. Во время него он посетил автомобильный завод, текстильные предприятия, а также встретился с первыми лицами страны.
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