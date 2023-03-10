Итоги визита главы кабмина Кыргызстана в Узбекистан — подробности

план совместных практических действий ("дорожная карта") по реализации ранее достигнутых договоренностей; план совместных практических действий ("дорожная карта") по реализации ранее достигнутых договоренностей;

"дорожная карта" по открытию торговых центров Made in Kyrgyzstan в Ташкенте и Made in Uzbekistan в Бишкеке; "дорожная карта" по открытию торговых центров Made in Kyrgyzstan в Ташкенте и Made in Uzbekistan в Бишкеке;

"дорожная карта" по продвижению приоритетных проектов между Узбекистаном и Кыргызстаном; "дорожная карта" по продвижению приоритетных проектов между Узбекистаном и Кыргызстаном;

соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между ООО "ДТ Техник", ОАО "НУР" и АО "Узавтосаноат"; соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между ООО "ДТ Техник", ОАО "НУР" и АО "Узавтосаноат";

договор о сотрудничестве между ОАО "Транснациональная корпорация "ДАСТАН" и открытым акционерным обществом "Тошэлектроаппарат" по изготовлению, сборке и выпуску умных счетчиков; договор о сотрудничестве между ОАО "Транснациональная корпорация "ДАСТАН" и открытым акционерным обществом "Тошэлектроаппарат" по изготовлению, сборке и выпуску умных счетчиков;

договор между госпредприятием "Кыргыз комур" при Минэнергетики Кыргызстана и ООО "Узкимёимпекс" по поставке угля на сумму $10 млн; договор между госпредприятием "Кыргыз комур" при Минэнергетики Кыргызстана и ООО "Узкимёимпекс" по поставке угля на сумму $10 млн;

соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и ООО "ЧирчикМашАгро"; соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и ООО "ЧирчикМашАгро";

протокол первого заседания узбекско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства; протокол первого заседания узбекско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства;

меморандум о взаимопонимании между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур при Минсельхозе Кыргызстана и государственным унитарным предприятием "Агросервис оператор" Узбекистана по реализации совместных проектов в области садоводства и плодово-ягодных культур; меморандум о взаимопонимании между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур при Минсельхозе Кыргызстана и государственным унитарным предприятием "Агросервис оператор" Узбекистана по реализации совместных проектов в области садоводства и плодово-ягодных культур;

меморандум о сотрудничестве между Департаментом рыбного хозяйства Минсельхоза Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом рыбоводства при Комитете ветеринарии и развития животноводства Узбекистана; меморандум о сотрудничестве между Департаментом рыбного хозяйства Минсельхоза Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом рыбоводства при Комитете ветеринарии и развития животноводства Узбекистана;

меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в области органического сельского хозяйства между Департаментом органического сельского хозяйства при Минсельхозе Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом по карантину и защите растений Агентства по карантину и защите растений Узбекистана; меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в области органического сельского хозяйства между Департаментом органического сельского хозяйства при Минсельхозе Кыргызстана и Научно-исследовательским институтом по карантину и защите растений Агентства по карантину и защите растений Узбекистана;

инвестиционные договора между Ак-Моюнским айыл өкмөтү, Кара-Моюнским айыл өкмөтү, Эмгек-Талинским айыл өкмөтү, Сары-Ойским айыл өкмөтү, Учкунским айыл өкмөтү, Ак-Кудукским айыл өкмөтү, Ак-Талским айыл өкмөтү и Баетовским айыл өкмөтү и ООО "Baxodir Log`on Tekstil" по освоению земельных участков для выращивания сельскохозяйственной культуры; инвестиционные договора между Ак-Моюнским айыл өкмөтү, Кара-Моюнским айыл өкмөтү, Эмгек-Талинским айыл өкмөтү, Сары-Ойским айыл өкмөтү, Учкунским айыл өкмөтү, Ак-Кудукским айыл өкмөтү, Ак-Талским айыл өкмөтү и Баетовским айыл өкмөтү и ООО "Baxodir Log`on Tekstil" по освоению земельных участков для выращивания сельскохозяйственной культуры;

меморандум о совместном яководстве между Ат-Башинской районной администрацией Нарынской области Кыргызстана и ООО "Baxodir Log`on Tekstil"; меморандум о совместном яководстве между Ат-Башинской районной администрацией Нарынской области Кыргызстана и ООО "Baxodir Log`on Tekstil";

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Vision group" и ООО "Mega Farm Service" по реализации проекта о создании совместного фармацевтического производства в Кыргызстане; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Vision group" и ООО "Mega Farm Service" по реализации проекта о создании совместного фармацевтического производства в Кыргызстане;

меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Halmion Prom" и ООО "Child toys corporation" по реализации проекта создания совместного завода по производству пластиковых труб, пластиковых изделий и мебели в Кыргызстане; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Halmion Prom" и ООО "Child toys corporation" по реализации проекта создания совместного завода по производству пластиковых труб, пластиковых изделий и мебели в Кыргызстане;