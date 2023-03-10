https://uz.sputniknews.ru/20230310/rossiya-putin-olimpiada-finansovaya-bezopasnost-shkolniki-studenty-strany-sng-strany-briks-32790287.html
Путин поддержал проведение олимпиады по финбезопасности
Путин поддержал проведение олимпиады по финбезопасности
Президент России одобрил дальнейшее проведение Олимпиады по финансовой безопасности
2023-03-10T18:53+0500
2023-03-10T18:53+0500
2023-03-10T18:53+0500
общество
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владимир путин
олимпиада
школьники
студенты
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает пресс-служба политика. Президент провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которого поручил продолжить работу по проведению подобных мероприятий.По словам Чиханчина, уже состоялась вторая такая олимпиада. В состязаниях участвовали более 100 иностранцев из 12 стран мира. Это были не только граждане стран СНГ, но и БРИКС. Сегодня ещё ряд стран хочет подключиться к этой олимпиаде. Кроме того, страны СНГ попросили помочь им провести олимпиады для школьников и студентов.Победители и призёры олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах МСИ и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях, сообщается на сайте олимпиады.Читайте также:В России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантовВ Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности
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россия путин олимпиада финансовая безопасность школьники студенты страны снг страны брикс
Путин поддержал проведение олимпиады по финбезопасности
В соревновании участвуют российские школьники 8-10 классов, а также студенты России Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik
. Президент России Владимир Путин поддержал проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает
пресс-служба политика.
Президент провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которого поручил продолжить работу по проведению подобных мероприятий.
По словам Чиханчина, уже состоялась вторая такая олимпиада. В состязаниях участвовали более 100 иностранцев из 12 стран мира. Это были не только граждане стран СНГ, но и БРИКС. Сегодня ещё ряд стран хочет подключиться к этой олимпиаде. Кроме того, страны СНГ попросили помочь им провести олимпиады для школьников и студентов.
Победители и призёры олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах МСИ и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях, сообщается на сайте
олимпиады.