https://uz.sputniknews.ru/20230412/dum-uzbekistana-nazval-datu-lyaylyat-al-kadr-33799194.html

ДУМ Узбекистана назвал дату Ляйлят-аль-Кадр

ДУМ Узбекистана назвал дату Ляйлят-аль-Кадр

Ночь Предопределения обычно приходится на ночь с 26-го на 27-й день поста.

2023-04-12T08:02+0500

2023-04-12T08:02+0500

2023-04-12T09:42+0500

узбекистан

рамазан

общество

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана назвало дату Лайлят-аль-Кадр (Ночи Предопределения) в 2023 году. Согласно фетве Совета улемов ДУМ, ночь Предопределения в 2023 году приходится на 17 апреля.В Коране сказано, что ночь Ляйлят-аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. Эта ночь самая важная в году для каждого мусульманина.Какого числа ночь ПредопределенияТочное время наступления Ляйлят-аль-Кадр никто не знает. Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамазана.Календарь Ураза-2023: время сухур и ифтарПо словам пророка Мухаммеда, ночь Предопределения может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. В 2023-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начался 22 марта с закатом солнца.Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр приходится на ночь с 26 на 27-е число месяца Рамазана. Подтверждением тому они приводят хадис, в котором сказано следующее: "Ночь Предопределения — ночь двадцать седьмого дня".Исламские ученые считают, что мудрость отсутствия точной даты наступления ночи аль-Кадр заключается в том, чтобы правоверные молились усердно Всевышнему все последние десять ночей Рамадана, а не полагались только на эту ночь.Ночь Предопределения можно узнать по следующим признакам — в ночь аль-Кадр стоит безоблачная погода, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды и метеоры, и Луна светит ясно.Ночь аль-Кадр имеет свой необычный блеск, сияние, а наутро Солнце восходит как полная Луна — без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.Читайте также:

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