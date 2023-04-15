https://uz.sputniknews.ru/20230415/prezidenty-uzbekistana-turkmenistana-obsudili-voprosy-dalneyshego-sotrudnichestva-33965379.html

Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Президент Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

2023-04-15T14:20+0500

2023-04-15T14:20+0500

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узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туркменистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с руководителем Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава государства выразил искренние соболезнования и слова сочувствия президенту Туркменистана в связи с тяжелой утратой – уходом из жизни бабушки, Огулабат эдже Бердымухамедовой, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Положительно оценили плодотворные результаты недавно проведенного заседания Межправительственной комиссии, состоявшихся встреч по линии внешнеполитических ведомств, министерств транспорта, культуры и других мероприятий.Отдельное внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества, прежде всего созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", реализации проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжению активных культурно-гуманитарных обменов.Главы государств также обсудили график предстоящих мероприятий, обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим праздником Рамазон хайит.Читайте также:

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