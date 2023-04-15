https://uz.sputniknews.ru/20230415/prezidenty-uzbekistana-turkmenistana-obsudili-voprosy-dalneyshego-sotrudnichestva-33965379.html
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
Президент Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
2023-04-15T14:20+0500
2023-04-15T14:20+0500
2023-04-15T14:30+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туркменистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с руководителем Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава государства выразил искренние соболезнования и слова сочувствия президенту Туркменистана в связи с тяжелой утратой – уходом из жизни бабушки, Огулабат эдже Бердымухамедовой, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне.Положительно оценили плодотворные результаты недавно проведенного заседания Межправительственной комиссии, состоявшихся встреч по линии внешнеполитических ведомств, министерств транспорта, культуры и других мероприятий.Отдельное внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества, прежде всего созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", реализации проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжению активных культурно-гуманитарных обменов.Главы государств также обсудили график предстоящих мероприятий, обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим праздником Рамазон хайит.Читайте также:
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узбекистан туркменистан президент шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов сотрудничество телефонный разговор поздравления пожелания торговля экономика праздник рамазон хайит
узбекистан туркменистан президент шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов сотрудничество телефонный разговор поздравления пожелания торговля экономика праздник рамазон хайит
Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
14:20 15.04.2023 (обновлено: 14:30 15.04.2023)
Президент Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с руководителем Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Глава государства выразил искренние соболезнования и слова сочувствия президенту Туркменистана в связи с тяжелой утратой – уходом из жизни бабушки, Огулабат эдже Бердымухамедовой, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне.
Положительно оценили плодотворные результаты недавно проведенного заседания Межправительственной комиссии, состоявшихся встреч по линии внешнеполитических ведомств, министерств транспорта, культуры и других мероприятий.
Отдельное внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества, прежде всего созданию приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз", реализации проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжению активных культурно-гуманитарных обменов.
Главы государств также обсудили график предстоящих мероприятий, обменялись поздравлениями и пожеланиями в связи с наступающим праздником Рамазон хайит.