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https://uz.sputniknews.ru/20230415/shavkat-mirzieev-provel-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuhamedovym-33964630.html
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки
2023-04-15T13:41+0500
2023-04-15T13:53+0500
узбекистан
туркменистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с Национальным лидером, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев выразил Гурбангулы Бердымухамедову глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери Огулабат эдже Бердымухамедовой, искренне пожелав ему и всем близким стойкости и терпения. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки. Обсудили ход реализации договоренностей на высшем уровне. Отметили плодотворные итоги прошедших с начала года двусторонних контактов – заседания Межправительственной комиссии, политических консультаций, встреч министров транспорта и культуры, других мероприятий в связи с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Кроме того, обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и водохозяйственной сферах. Рассмотрели также практические аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов условились о продолжении активных обменов по дальнейшему углублению узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства. В завершение телефонного разговора лидеры поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим праздником Рамазан хайит.Читайте также:
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узбекистан президент шавкат мирзиёев туркменистан гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор сотрудничество поздравление праздник рамазан хайит
узбекистан президент шавкат мирзиёев туркменистан гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор сотрудничество поздравление праздник рамазан хайит

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

13:41 15.04.2023 (обновлено: 13:53 15.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с Национальным лидером, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев выразил Гурбангулы Бердымухамедову глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери Огулабат эдже Бердымухамедовой, искренне пожелав ему и всем близким стойкости и терпения.
В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки. Обсудили ход реализации договоренностей на высшем уровне.
Отметили плодотворные итоги прошедших с начала года двусторонних контактов – заседания Межправительственной комиссии, политических консультаций, встреч министров транспорта и культуры, других мероприятий в связи с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений.
Кроме того, обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и водохозяйственной сферах. Рассмотрели также практические аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов условились о продолжении активных обменов по дальнейшему углублению узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства.
В завершение телефонного разговора лидеры поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим праздником Рамазан хайит.
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