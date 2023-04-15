https://uz.sputniknews.ru/20230415/shavkat-mirzieev-provel-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuhamedovym-33964630.html

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки

2023-04-15T13:41+0500

2023-04-15T13:41+0500

2023-04-15T13:53+0500

узбекистан

туркменистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

телефонный разговор

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1396/34/13963496_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4afaec22e65a3524aaa86a6c84126bd7.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с Национальным лидером, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев выразил Гурбангулы Бердымухамедову глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой – кончиной матери Огулабат эдже Бердымухамедовой, искренне пожелав ему и всем близким стойкости и терпения. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки. Обсудили ход реализации договоренностей на высшем уровне. Отметили плодотворные итоги прошедших с начала года двусторонних контактов – заседания Межправительственной комиссии, политических консультаций, встреч министров транспорта и культуры, других мероприятий в связи с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Кроме того, обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и водохозяйственной сферах. Рассмотрели также практические аспекты регионального взаимодействия в Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов условились о продолжении активных обменов по дальнейшему углублению узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства. В завершение телефонного разговора лидеры поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим праздником Рамазан хайит.Читайте также:

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент шавкат мирзиёев туркменистан гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор сотрудничество поздравление праздник рамазан хайит