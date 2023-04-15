https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-uzbekistane-oprovergli-informaciyu-ob-opasnom-viruse-plodov-tomatov-iz-respubliki-33968538.html

В Узбекистане опровергли информацию об опасном вирусе плодов томатов из республики

В Узбекистане опровергли информацию об опасном вирусе плодов томатов из республики

Основанием для новостей под заголовком "Осторожно: в томатах Узбекистана обнаружен опасный вирус" стал сюжет в новостном блоке на казахстанском телеканале... 15.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-15T18:43+0500

2023-04-15T18:43+0500

2023-04-15T18:49+0500

узбекистан

казахстан

вирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/19/19411007_0:983:2049:2135_1920x0_80_0_0_c073c620ac1a5d2743b76815119c3d32.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Сегодня в нескольких новостных каналах в Telegram опубликовали сообщения под заголовком "Осторожно: в томатах Узбекистана обнаружен опасный вирус". Основанием стал сюжет в новостном блоке на казахстанском телеканале "24KZ", сообщает Агентство по карантину и защите растений.С целью прояснения ситуации специалисты агентства оперативно изучили обстоятельства и констатировали, что возврата томатов из Казахстана в связи с выявлением вируса коричневой морщинистости (Tomato brown rugose fruit virus) и других карантинных болезней, ввозимых из Узбекистана, не было. Какие-либо уведомления по этому поводу от казахстанской стороны не поступали.Вместе с тем, карантинные службы Узбекистана и Казахстана провели переговоры. Уполномоченный представитель областной инспекции фитосанитарной службы по Туркестанской области в телефонном разговоре подтвердил, что вирус коричневой морщинистости томатов среди плодов (43 тонны), ввезенных в Казахстан из Узбекистана не обнаружили.Как отмечают в агентстве, фитосанитарная служба Узбекистана в соответствии с требованиями стран-импортеров за прошедший период 2023 года выдала фитосанитарные сертификаты международного образца на экспорт томатов в зарубежные страны объемом 24 147 тонн (из них 14 424 тонны в Казахстан). Уведомления о выявлении несоответствий от карантинных служб стран-импортеров не поступали.В целях укрепления репутации Узбекистана на мировом рынке сельхозпродукции, инспекторы Агентства по карантину и защите растений отбирают образцы с каждой партии сельхозпродукции в соответствии с международными стандартами.Экспертизой этих образцов занимается Центральная фитосанитарная лаборатория, получившая международную аккредитацию. Только при положительном заключении разрешают экспортно-импортные операции.Читайте также:

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, казахстан, вирус