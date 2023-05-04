Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности
13:45 04.05.2023 (обновлено: 14:23 04.05.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ заявила, что США и другие западные кураторы обеспечивают политическое прикрытие и военное сопровождение киевского режима.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
"За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности", — указала Захарова.
Также она добавила, что своими действиями западные кураторы обеспечили киевскому режиму политическое прикрытие и военное сопровождение.
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