https://uz.sputniknews.ru/20230504/mid-rf-mariya-zaxarova-ssha-zapad-kuratory-kiyevskiy-rejim-vsedozvolennost-34612189.html

Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности

Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности

Официальный представитель МИД РФ указала, что США и другие западные кураторы обеспечивают политическое прикрытие и военное сопровождение киевского режима.

2023-05-04T13:45+0500

2023-05-04T13:45+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.Также она добавила, что своими действиями западные кураторы обеспечили киевскому режиму политическое прикрытие и военное сопровождение.Читайте также: Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане

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