Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230504/mid-rf-mariya-zaxarova-ssha-zapad-kuratory-kiyevskiy-rejim-vsedozvolennost-34612189.html
Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности
Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности
Официальный представитель МИД РФ указала, что США и другие западные кураторы обеспечивают политическое прикрытие и военное сопровождение киевского режима.
2023-05-04T13:45+0500
2023-05-04T14:23+0500
россия
москва
мид рф
мария захарова
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0f/25322560_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_73dffae32438299de18a05bb5add52b7.jpg
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.Также она добавила, что своими действиями западные кураторы обеспечили киевскому режиму политическое прикрытие и военное сопровождение.Читайте также: Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0f/25322560_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_2642d4ebcafe8e72abcc05e8d771cdda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия москва мид рф мария захарова сша киев в мире
россия москва мид рф мария захарова сша киев в мире

Захарова: США внушили Киеву чувство вседозволенности

13:45 04.05.2023 (обновлено: 14:23 04.05.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
Подписаться на
НовостиTelegram
Официальный представитель МИД РФ заявила, что США и другие западные кураторы обеспечивают политическое прикрытие и военное сопровождение киевского режима.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За всем, что творит киевский режим, стоят его американские, западные кураторы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
"За все то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности", — указала Захарова.
Также она добавила, что своими действиями западные кураторы обеспечили киевскому режиму политическое прикрытие и военное сопровождение.
Читайте также: Мария Захарова прокомментировала референдум в Узбекистане
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0