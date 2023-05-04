https://uz.sputniknews.ru/20230504/shavkat-mirziyoyev-frank-valter-shtaynmayyer-unikalnaya-vystavka-berlinye-34601716.html

Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине — фото

Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине — фото

На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 – из собраний музеев Узбекистана.

2023-05-04T08:08+0500

2023-05-04T08:08+0500

2023-05-04T09:35+0500

узбекистан

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выставка

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шавкат мирзиёев

франк-вальтер штайнмайер

культура

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В рамках визита в Германию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи" во всемирно известной галерее Джеймса Симона в городе Берлине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На открытии выставки глава Узбекистана отметил растущий интерес народов двух стран к богатейшему культурному наследию и современным достижениям друг друга.Немецкая публика хорошо знакома с историей Узбекистана, через территорию которого проходили древние караванные пути, доходившие до Европы.На протяжении веков Великий шелковый путь вносил огромный вклад в развитие торговли, науки, культуры и искусства, способствуя межкультурному диалогу, обмену духовными ценностями, генерации прогрессивных идей, интеграции и сотрудничества, мира и созидания, толерантности и согласия.Великий поэт Гёте в своем сборнике стихов "Западно-Восточный диван" воспел красоту древних городов Самарканда и Бухары, а выдающийся композитор Гендель создал оперу "Тамерлан".Почти четыре года археологи, историки, искусствоведы и музейные работники двух стран работали над ее организацией. Около 50 ценнейших артефактов отреставрировали при участии немецких специалистов.На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 — из собраний музеев Узбекистана, многие из которых впервые выставили за пределами страны.Экспозиция рассказывает о древней и богатой культуре страны, истории ранних государств на территории современного Узбекистана и Центральной Азии, начиная с VI века до нашей эры и до IV века нашей эры.Среди шедевров — скульптуры аристократов, воинов и знатных женщин из городищ Дальварзинтепа и Халчаяна Кушанского царства.Выставка продлится до 14 января 2024 года.Читайте также:

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