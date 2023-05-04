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https://uz.sputniknews.ru/20230504/shavkat-mirziyoyev-frank-valter-shtaynmayyer-unikalnaya-vystavka-berlinye-34601716.html
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине — фото
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине — фото
На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 – из собраний музеев Узбекистана.
2023-05-04T08:08+0500
2023-05-04T09:35+0500
узбекистан
германия
берлин
выставка
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
франк-вальтер штайнмайер
культура
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В рамках визита в Германию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи" во всемирно известной галерее Джеймса Симона в городе Берлине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На открытии выставки глава Узбекистана отметил растущий интерес народов двух стран к богатейшему культурному наследию и современным достижениям друг друга.Немецкая публика хорошо знакома с историей Узбекистана, через территорию которого проходили древние караванные пути, доходившие до Европы.На протяжении веков Великий шелковый путь вносил огромный вклад в развитие торговли, науки, культуры и искусства, способствуя межкультурному диалогу, обмену духовными ценностями, генерации прогрессивных идей, интеграции и сотрудничества, мира и созидания, толерантности и согласия.Великий поэт Гёте в своем сборнике стихов "Западно-Восточный диван" воспел красоту древних городов Самарканда и Бухары, а выдающийся композитор Гендель создал оперу "Тамерлан".Почти четыре года археологи, историки, искусствоведы и музейные работники двух стран работали над ее организацией. Около 50 ценнейших артефактов отреставрировали при участии немецких специалистов.На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 — из собраний музеев Узбекистана, многие из которых впервые выставили за пределами страны.Экспозиция рассказывает о древней и богатой культуре страны, истории ранних государств на территории современного Узбекистана и Центральной Азии, начиная с VI века до нашей эры и до IV века нашей эры.Среди шедевров — скульптуры аристократов, воинов и знатных женщин из городищ Дальварзинтепа и Халчаяна Кушанского царства.Выставка продлится до 14 января 2024 года.Читайте также:
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узбекистан берлин германия президент шавкат мирзиёев франк-вальтер штайнмайер выставка
узбекистан берлин германия президент шавкат мирзиёев франк-вальтер штайнмайер выставка

Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине — фото

08:08 04.05.2023 (обновлено: 09:35 04.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 — из собраний музеев Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В рамках визита в Германию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку "Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи" во всемирно известной галерее Джеймса Симона в городе Берлине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
На открытии выставки глава Узбекистана отметил растущий интерес народов двух стран к богатейшему культурному наследию и современным достижениям друг друга.
"В Узбекистане хорошо знают и почитают бессмертные творения Гёте, Гейне, Шиллера, Томаса Манна, Ремарка и многих других, восхищаются великолепной музыкой Баха, Бетховена, Штрауса, Вагнера", — говорится в сообщении.
Немецкая публика хорошо знакома с историей Узбекистана, через территорию которого проходили древние караванные пути, доходившие до Европы.
На протяжении веков Великий шелковый путь вносил огромный вклад в развитие торговли, науки, культуры и искусства, способствуя межкультурному диалогу, обмену духовными ценностями, генерации прогрессивных идей, интеграции и сотрудничества, мира и созидания, толерантности и согласия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Великий поэт Гёте в своем сборнике стихов "Западно-Восточный диван" воспел красоту древних городов Самарканда и Бухары, а выдающийся композитор Гендель создал оперу "Тамерлан".
"Открытие выставки стало знаковым событием в истории культурного обмена между Узбекистаном и Германией. Договоренность о ее проведении была достигнута во время визита Федерального Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан в мае 2019 года", — отметили в сообщении.
Почти четыре года археологи, историки, искусствоведы и музейные работники двух стран работали над ее организацией. Около 50 ценнейших артефактов отреставрировали при участии немецких специалистов.
На выставке представили 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина и 285 — из собраний музеев Узбекистана, многие из которых впервые выставили за пределами страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Экспозиция рассказывает о древней и богатой культуре страны, истории ранних государств на территории современного Узбекистана и Центральной Азии, начиная с VI века до нашей эры и до IV века нашей эры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер открыли уникальную выставку в Берлине
© Пресс-служба президента Узбекистана
Среди шедевров — скульптуры аристократов, воинов и знатных женщин из городищ Дальварзинтепа и Халчаяна Кушанского царства.
Выставка продлится до 14 января 2024 года.
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