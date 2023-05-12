https://uz.sputniknews.ru/20230512/robaxon-maxmudova-partiya-adolat-uzbekistan-vybory-prezidenta-2023-34879141.html

Зампред Верховного суда примет участие в президентской гонке в Узбекистане

Зампред Верховного суда примет участие в президентской гонке в Узбекистане

"Адолат" утвердит кандидатуру, которая представит партию на выборах.

2023-05-12T18:05+0500

2023-05-12T18:05+0500

2023-05-12T18:11+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

политика

робахон махмудова

адолат

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Первого зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудову выдвинут в качестве кандидата в президенты Узбекистана от партии "Адолат", передает РИА Новости.Однако кандидатуру Махмудовой сначала должны утвердить на грядущем съезде партии, который состоится в мае.Ранее еще две партии определились со своими кандидатами. Экологическая партия Узбекистана выдвинет на пост главы государства Абдушукура Хамзаева, а НДПУ — Улугбека Иноятова.Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля. Досрочное голосование состоится с 28 июня по 5 июля.Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании.До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.О сроках и правилах избирательной кампании читайте в нашем материале.

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