https://uz.sputniknews.ru/20230624/vladimir-putin-vystupil-obrascheniye-glavnoye-36268001.html

Владимир Путин выступил с обращением — главное

Владимир Путин выступил с обращением — главное

Президент РФ выступил с обращением к россиянам на фоне информации, распространяемой от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"

2023-06-24T12:41+0500

2023-06-24T12:41+0500

2023-06-24T13:59+0500

россия

владимир путин

выступление

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин в обращении к россиянам назвал ударом в спину попытку расколоть общество.По словам Путина, сейчас решается судьба народа России, требуется единение всех сил, поэтому необходимо отбросить любые распри.Президент Путин обратился к гражданам России, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, бойцам и командирам.Лидер России также заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу. Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее.Любая внутренняя смута в России — это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жесткими, заявил президент в обращении к россиянам.Он также подчеркнул, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил Путин.Президент подчеркнул, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание.Обращаясь к россиянам Путин заявил, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну.Глава государства отметил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов.Напомним, Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.В Минобороны также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу.В своем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание.В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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