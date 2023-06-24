https://uz.sputniknews.ru/20230624/vladimir-putin-vystupil-obrascheniye-glavnoye-36268001.html
Владимир Путин выступил с обращением — главное
Владимир Путин выступил с обращением — главное
Президент РФ выступил с обращением к россиянам на фоне информации, распространяемой от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"
2023-06-24T12:41+0500
2023-06-24T12:41+0500
2023-06-24T13:59+0500
россия
владимир путин
выступление
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин в обращении к россиянам назвал ударом в спину попытку расколоть общество.По словам Путина, сейчас решается судьба народа России, требуется единение всех сил, поэтому необходимо отбросить любые распри.Президент Путин обратился к гражданам России, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, бойцам и командирам.Лидер России также заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу. Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее.Любая внутренняя смута в России — это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жесткими, заявил президент в обращении к россиянам.Он также подчеркнул, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил Путин.Президент подчеркнул, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание.Обращаясь к россиянам Путин заявил, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну.Глава государства отметил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов.Напомним, Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.В Минобороны также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.ФСБ завела уголовное дело после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу.В своем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание.В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия президент владимир путин обращение россияне
россия президент владимир путин обращение россияне
Владимир Путин выступил с обращением — главное
12:41 24.06.2023 (обновлено: 13:59 24.06.2023)
Президент РФ выступил с обращением к россиянам на фоне информации, распространяемой от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер".
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Владимир Путин в обращении к россиянам назвал ударом в спину попытку расколоть общество.
"Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — сказал Путин.
По словам Путина, сейчас решается судьба народа России, требуется единение всех сил, поэтому необходимо отбросить любые распри.
"Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри", — сказал Путин в своем обращении.
Президент Путин обратился к гражданам России, личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, бойцам и командирам.
"Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника — делают это героически. Знаю. Сегодня еще раз говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа", — сказал Путин в своем обращении.
Лидер России также заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу.
"Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", — отметил Путин.
Владимир Путин заявил, что верит, что Россия одолеет любые испытания и станет еще сильнее.
"Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. Вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", — сказал Путин в своем обращении.
Любая внутренняя смута в России — это смертельная угроза для государственности, для нации, ответные действия на это будут жесткими, заявил президент в обращении к россиянам.
Он также подчеркнул, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против страны направлена вся военная и информационная машина Запада, заявил Путин.
Президент подчеркнул, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание.
"Тот, кто организовал военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую и неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — сказал Путин.
Обращаясь к россиянам Путин заявил, что как гражданин России он сделает все, чтобы отстоять страну.
"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан", — сказал он.
Глава государства отметил, что Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов.
"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", — сказал он.
Напомним, Минобороны Росиии сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности
. Министерство назвало эти обвинения информационной провокацией.
В Минобороны также отметили, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
ФСБ завела уголовное дело
после призыва главы ЧВК "Вагнер" Пригожина к вооруженному мятежу.
В своем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ
по нейтрализации вооруженного мятежа, его организаторы понесут наказание.
В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской
и Воронежской
областей введен режим контртеррористической операции.