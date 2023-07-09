https://uz.sputniknews.ru/20230709/97-letniy-aksakal-andijan-golosovaniye-vybory-36681256.html
97-летний аксакал привел на выборы всю семью – 60 человек
97-летний аксакал привел на выборы всю семью – 60 человек
Большое семейство проголосовало на президентских выборах на одном из участков Андижанской области.
2023-07-09T11:39+0500
2023-07-09T11:39+0500
2023-07-09T11:53+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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голосование
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. 97-летний дедушка пришел на избирательный участок в сопровождении 60-ти членов своей семьи. Видео большого семейства публикует Telegram-канал Saylov2023uz.Аксакал с семьей проголосовал на одном из участков в Балыкчинском районе Андижанской области.Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане 9 июля.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.
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узбекистан выборы голосование президентские досрочные андижанская область 97-летний аксакал привел 60 человек голосовать видео
узбекистан выборы голосование президентские досрочные андижанская область 97-летний аксакал привел 60 человек голосовать видео
97-летний аксакал привел на выборы всю семью – 60 человек
11:39 09.07.2023 (обновлено: 11:53 09.07.2023)
Большое семейство проголосовало на президентских выборах на одном из участков Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
97-летний дедушка пришел на избирательный участок в сопровождении 60-ти членов своей семьи. Видео большого семейства публикует Telegram-канал Saylov2023uz
.
Аксакал с семьей проголосовал на одном из участков в Балыкчинском районе Андижанской области.
Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане 9 июля.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.