https://uz.sputniknews.ru/20230709/97-letniy-aksakal-andijan-golosovaniye-vybory-36681256.html

97-летний аксакал привел на выборы всю семью – 60 человек

97-летний аксакал привел на выборы всю семью – 60 человек

Большое семейство проголосовало на президентских выборах на одном из участков Андижанской области.

2023-07-09T11:39+0500

2023-07-09T11:39+0500

2023-07-09T11:53+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

голосование

андижанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36676693_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_309a045a8e981d34eaf6770b38c14fea.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. 97-летний дедушка пришел на избирательный участок в сопровождении 60-ти членов своей семьи. Видео большого семейства публикует Telegram-канал Saylov2023uz.Аксакал с семьей проголосовал на одном из участков в Балыкчинском районе Андижанской области.Досрочные президентские выборы проходят в Узбекистане 9 июля.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.

узбекистан

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы голосование президентские досрочные андижанская область 97-летний аксакал привел 60 человек голосовать видео