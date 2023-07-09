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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/kogda-obyavyat-rezultaty-vyborov-v-uzbekistane-36728166.html
Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Узбекистане
Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Узбекистане
Предварительные итоги выборов Центризбирком Узбекистана обещает обнародовать уже 10 июля.
2023-07-09T19:29+0500
2023-07-09T20:45+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликует уже 10-го июля, сообщает пресс-служба ЦИК.Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля).Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.
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узбекистан досрочные президентские выборы голосование цик центризбирком центральная избирательная комиссия итоги предварительные окончательные сроки когда объявят
узбекистан досрочные президентские выборы голосование цик центризбирком центральная избирательная комиссия итоги предварительные окончательные сроки когда объявят

Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Узбекистане

19:29 09.07.2023 (обновлено: 20:45 09.07.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДосрочные выборы президента в Узбекистане.
Досрочные выборы президента в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Предварительные итоги выборов Центризбирком Узбекистана обещает обнародовать уже 10 июля.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликует уже 10-го июля, сообщает пресс-служба ЦИК.
Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля).
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.
Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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