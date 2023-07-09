https://uz.sputniknews.ru/20230709/kogda-obyavyat-rezultaty-vyborov-v-uzbekistane-36728166.html

Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Узбекистане

Стало известно, когда ЦИК объявит результаты выборов в Узбекистане

Предварительные итоги выборов Центризбирком Узбекистана обещает обнародовать уже 10 июля.

2023-07-09T19:29+0500

2023-07-09T19:29+0500

2023-07-09T20:45+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Предварительные итоги президентских выборов в Узбекистане Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликует уже 10-го июля, сообщает пресс-служба ЦИК.Согласно законодательству о выборах, окончательные результаты должны быть опубликованы не позднее, чем через 10 дней после голосования (19 июля).Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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