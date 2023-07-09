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Премьер-министр Узбекистана проголосовал на досрочных выборах президента
Премьер-министр Узбекистана проголосовал на досрочных выборах президента
Абдулла Арипов проголосовал на своем избирательном участке
2023-07-09T12:26+0500
2023-07-09T12:26+0500
2023-07-09T13:32+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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президентские выборы в узбекистане
премьер-министр
абдулла арипов
голосование
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с семьей проголосовал на досрочных президентских выборах.Абдулла Арипов проголосовал на 520-м избирательном участке.Напомним, сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.Кандидаты на пост президента:Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан выборы президент голосование премьер-министр абдулла арипов избирательный участок кандидаты народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев
узбекистан выборы президент голосование премьер-министр абдулла арипов избирательный участок кандидаты народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев
Премьер-министр Узбекистана проголосовал на досрочных выборах президента
12:26 09.07.2023 (обновлено: 13:32 09.07.2023)
Абдулла Арипов проголосовал на 520-м избирательном участке в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с семьей проголосовал на досрочных президентских выборах.
Абдулла Арипов проголосовал на 520-м избирательном участке.
Напомним, сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Голосование продлится до 20.00.