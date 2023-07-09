https://uz.sputniknews.ru/20230709/premer-ministr-uzbekistan-golosovaniye-dosrochnyye-vybory-prezident-36648079.html

Премьер-министр Узбекистана проголосовал на досрочных выборах президента

Премьер-министр Узбекистана проголосовал на досрочных выборах президента

Абдулла Арипов проголосовал на своем избирательном участке

2023-07-09T12:26+0500

2023-07-09T12:26+0500

2023-07-09T13:32+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

премьер-министр

абдулла арипов

голосование

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с семьей проголосовал на досрочных президентских выборах.Абдулла Арипов проголосовал на 520-м избирательном участке.Напомним, сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.Кандидаты на пост президента:Голосование продлится до 20.00.

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