https://uz.sputniknews.ru/20230709/rossiya-vladivostok-izbiratelnyy-uchastok-otkrytiye-vybory-prezident-uzbekistan-36661760.html

Избирательный участок во Владивостоке открыли одним из первых

Избирательный участок во Владивостоке открыли одним из первых

37-й избирательный участок по выборам президента находится в Генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке.

2023-07-09T08:27+0500

2023-07-09T08:27+0500

2023-07-09T09:00+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Поскольку разница во времени между российским Владивостоком и Узбекистаном составляет пять часов, расположенный там избирательный участок открылся одним из первых. Сегодня в Узбекистане начались досрочные президентские выборы.37-й избирательный участок, открытый в Генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке, начал свою работу раньше, чем в других странах.Его открыли в 08.00 по местному времени (03.00 по ташкентскому). Голосование на участке также завершится в первую очередь.Напомним, что в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.Четыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.Кандидаты на пост президента:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.

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