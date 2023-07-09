Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
15:20 09.07.2023 (обновлено: 16:13 09.07.2023)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста/
© Sputnik / Виталий Аньков/
Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на выборах президента Узбекистана. Оно проходило на избирательном участке в Генконсульстве республики.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Уже завершилось голосование на досрочных президентских выборах во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Парламенты СНГ.
Оно проходило на 37-ом избирательном участке в Генеральном консульстве республики.
© МПА СНГВо Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
© МПА СНГ
© МПА СНГВо Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
© МПА СНГ
Так как разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов, соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).
"Наблюдатели от МПА СНГ вели мониторинг голосования на зарубежном участке. Отмечается, что выборы прошли спокойно. В ближайшее время начнется подсчет голосов", — говорится в сообщении.
Сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.