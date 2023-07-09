https://uz.sputniknews.ru/20230709/rossiya-vladivostok-konets-golosovaniye-prezident-uzbekistana-vybory-36698121.html

Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах

Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах

Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на выборах президента Узбекистана. Оно проходило на избирательном участке в консульстве республики.

2023-07-09T15:20+0500

2023-07-09T15:20+0500

2023-07-09T16:13+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Уже завершилось голосование на досрочных президентских выборах во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Парламенты СНГ.Оно проходило на 37-ом избирательном участке в Генеральном консульстве республики.Так как разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов, соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).Сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:

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