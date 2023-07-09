Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/rossiya-vladivostok-konets-golosovaniye-prezident-uzbekistana-vybory-36698121.html
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на выборах президента Узбекистана. Оно проходило на избирательном участке в консульстве республики.
2023-07-09T15:20+0500
2023-07-09T16:13+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
выборы
голосование
россия
владивосток
генеральное консульство узбекистана
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36710343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b78608d19e78e03ed8704d167156f04.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Уже завершилось голосование на досрочных президентских выборах во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Парламенты СНГ.Оно проходило на 37-ом избирательном участке в Генеральном консульстве республики.Так как разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов, соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).Сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
узбекистан
россия
владивосток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/09/36710343_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_76105ede9f8d28c540fe7d5b39d2c26b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы президента узбекистана-2023 президентские выборы узбекистан россия владивосток генеральное консульство узбекистана выборы президента голосование
выборы президента узбекистана-2023 президентские выборы узбекистан россия владивосток генеральное консульство узбекистана выборы президента голосование

Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах

15:20 09.07.2023 (обновлено: 16:13 09.07.2023)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста/
Виды Владивостока и бухты Золотой Рог с пилона вантового моста/ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Владивосток стал первым городом, где закончилось голосование на выборах президента Узбекистана. Оно проходило на избирательном участке в Генконсульстве республики.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Уже завершилось голосование на досрочных президентских выборах во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Парламенты СНГ.
Оно проходило на 37-ом избирательном участке в Генеральном консульстве республики.
© МПА СНГВо Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
© МПА СНГ
© МПА СНГВо Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах
© МПА СНГ
Так как разница во времени между этим российским городом и Узбекистаном составляет пять часов, соответственно, граждане республики голосовали до 20.00 по местному времени (до 15.00 по ташкентскому).
"Наблюдатели от МПА СНГ вели мониторинг голосования на зарубежном участке. Отмечается, что выборы прошли спокойно. В ближайшее время начнется подсчет голосов", — говорится в сообщении.
Сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала