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Руководители избирательных участков говорят о высокой явке — Мухаметшин
Руководители избирательных участков говорят о высокой явке — Мухаметшин
Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) следят за ходом голосования на президентских выборах. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-09T13:09+0500
2023-07-09T13:09+0500
2023-07-09T13:23+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. МПА СНГ отметила хорошую подготовку кадрового состава окружных избирательных участков, сообщает корреспондент Sputnik. В частности, наблюдатели посетили 443-й избирательный участок в Юнусабадском районе Ташкента. Руководители избирательных участков говорят о высокой явке, отметил наблюдатель от МПА СНГ, зампред Комитета по международным делам Совета Федерации России Фарит Мухаметшин.Сегодня в узбекистане проходят досрочные президентские выборы.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
узбекистан, выборы, выборы президента, президентские выборы в узбекистане
Руководители избирательных участков говорят о высокой явке — Мухаметшин
13:09 09.07.2023 (обновлено: 13:23 09.07.2023)
Эксклюзив
Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) следят за ходом голосования на президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. МПА СНГ отметила хорошую подготовку кадрового состава окружных избирательных участков, сообщает корреспондент Sputnik. В частности, наблюдатели посетили 443-й избирательный участок в Юнусабадском районе Ташкента.
Руководители избирательных участков говорят о высокой явке, отметил наблюдатель от МПА СНГ, зампред Комитета по международным делам Совета Федерации России Фарит Мухаметшин.
"Руководители избирательных участков говорят о высокой явке. Вчера на своем первом заседании отметили хорошую подготовку кадрового состава избирательных окружных участков", — рассказал корреспонденту Sputnik зампред Комитета по международным делам Совета Федерации России Фарит Мухаметшин.
Сегодня в узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участка.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков.
Голосование продлится до 20.00.