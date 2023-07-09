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Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото
Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото
Действующий президент посетил избирательный участок в Ташкенте и проголосовал на выборах
2023-07-09T12:55+0500
2023-07-09T12:55+0500
2023-07-09T13:40+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных президентских выборах. Фото семьи на избирательном участке в Ташкенте опубликовала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента:Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан выборы президент голосование кандидаты шавкат миромонович мирзиёев улугбек ильясович иноятов робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев избирательный участок досрочные выборы фото саида мирзиёева
узбекистан выборы президент голосование кандидаты шавкат миромонович мирзиёев улугбек ильясович иноятов робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев избирательный участок досрочные выборы фото саида мирзиёева
Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото
12:55 09.07.2023 (обновлено: 13:40 09.07.2023)
Действующий президент посетил избирательный участок в Ташкенте и проголосовал на выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных президентских выборах. Фото семьи на избирательном участке в Ташкенте опубликовала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Голосование продлится до 20.00.