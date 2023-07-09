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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/shavkat-mirziyoyev-golosovaniye-prezidentskiye-vybory-foto-36647915.html
Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото
Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото
Действующий президент посетил избирательный участок в Ташкенте и проголосовал на выборах
2023-07-09T12:55+0500
2023-07-09T13:40+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
шавкат мирзиёев
голосование
фото
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных президентских выборах. Фото семьи на избирательном участке в Ташкенте опубликовала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента:Голосование продлится до 20.00.
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узбекистан выборы президент голосование кандидаты шавкат миромонович мирзиёев улугбек ильясович иноятов робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев избирательный участок досрочные выборы фото саида мирзиёева
узбекистан выборы президент голосование кандидаты шавкат миромонович мирзиёев улугбек ильясович иноятов робахон анваровна махмудова абдушукур худойкулович хамзаев избирательный участок досрочные выборы фото саида мирзиёева

Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото

12:55 09.07.2023 (обновлено: 13:40 09.07.2023)
© Саида МирзиёеваШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Саида Мирзиёева
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Действующий президент посетил избирательный участок в Ташкенте и проголосовал на выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных президентских выборах. Фото семьи на избирательном участке в Ташкенте опубликовала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
© Саида МирзиёеваШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Шавкат Мирзиёев
© Саида Мирзиёева
© Саида МирзиёеваШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Шавкат Мирзиёев
© Саида Мирзиёева
© Саида МирзиёеваШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
Шавкат Мирзиёев
© Саида Мирзиёева
Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
Голосование продлится до 20.00.
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В Наманганской области проголосовала 110-летняя бабушка - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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