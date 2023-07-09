https://uz.sputniknews.ru/20230709/shavkat-mirziyoyev-golosovaniye-prezidentskiye-vybory-foto-36647915.html

Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото

Шавкат Мирзиёев с семьей проголосовал на президентских выборах — фото

Действующий президент посетил избирательный участок в Ташкенте и проголосовал на выборах

2023-07-09T12:55+0500

2023-07-09T12:55+0500

2023-07-09T13:40+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев проголосовал на досрочных президентских выборах. Фото семьи на избирательном участке в Ташкенте опубликовала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Напомним, сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. Кандидаты на пост президента:Голосование продлится до 20.00.

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