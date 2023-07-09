https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-vybory-prezident-golosovaniye-abdushukur-xamzayev-36679868.html
Абдушукур Хамзаев проголосовал на досрочных президентских выборах — фото
Абдушукур Хамзаев проголосовал на досрочных президентских выборах — фото
Кандидат в президенты Узбекистана от Экологической партии проголосовал на 583-ем избирательном участке в Ташкенте.
2023-07-09T11:36+0500
2023-07-09T11:36+0500
2023-07-09T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана от Экологической партии Абдушукур Хамзаев проголосовал на досрочных президентских выборах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.На 583-й избирательный участок в Янгихаётском районе Ташкента Хамзаев пришел вместе со своей супругой.Здесь полным ходом продолжается процесс голосования, говорится в сообщении.В Узбекистане сегодня проходят досрочные президентские выборы.Четыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке, согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.Кандидаты на пост президента:Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.
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выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане избирательные участки голосование абдушукур хамзаев фото общество
Абдушукур Хамзаев проголосовал на досрочных президентских выборах — фото
11:36 09.07.2023 (обновлено: 11:50 09.07.2023)
Кандидат в президенты Узбекистана от Экологической партии проголосовал на 583-м избирательном участке в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Кандидат в президенты Узбекистана от Экологической партии Абдушукур Хамзаев проголосовал на досрочных президентских выборах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
На 583-й избирательный участок в Янгихаётском районе Ташкента Хамзаев пришел вместе со своей супругой.
Здесь полным ходом продолжается процесс голосования, говорится в сообщении.
В Узбекистане сегодня проходят досрочные президентские выборы.
Четыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке, согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.