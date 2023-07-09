https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-vybory-prezident-nablyudateli-sng-mneniye-36666651.html

"Традиционно в РУз выборы подготовлены на высоком уровне" — Генсекретарь Совета МПА СНГ

"Традиционно в РУз выборы подготовлены на высоком уровне" — Генсекретарь Совета МПА СНГ

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.

2023-07-09T09:34+0500

2023-07-09T09:34+0500

2023-07-09T09:34+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

наблюдатели

снг

избирательные участки

избиратели

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34113059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a06955dd9bb1c9a23525c3363888b91b.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. С начала голосования на досрочных президентских выборах в Узбекистане за этим процессом следят наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня, 9 июля, проходят досрочные выборы президента Узбекистана.За ними следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 797 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Кандидаты на пост президента:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане наблюдатели снг избирательные участки избиратели голосование граждане кандидаты в президенты узбекистана