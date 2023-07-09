https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-vybory-prezident-nablyudateli-sng-mneniye-36666651.html
"Традиционно в РУз выборы подготовлены на высоком уровне" — Генсекретарь Совета МПА СНГ
"Традиционно в РУз выборы подготовлены на высоком уровне" — Генсекретарь Совета МПА СНГ
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.
2023-07-09T09:34+0500
2023-07-09T09:34+0500
2023-07-09T09:34+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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голосование
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. С начала голосования на досрочных президентских выборах в Узбекистане за этим процессом следят наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня, 9 июля, проходят досрочные выборы президента Узбекистана.За ними следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 797 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Кандидаты на пост президента:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане наблюдатели снг избирательные участки избиратели голосование граждане кандидаты в президенты узбекистана
выборы президента узбекистана-2023 выборы выборы президента президентские выборы в узбекистане наблюдатели снг избирательные участки избиратели голосование граждане кандидаты в президенты узбекистана
"Традиционно в РУз выборы подготовлены на высоком уровне" — Генсекретарь Совета МПА СНГ
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. С начала голосования на досрочных президентских выборах в Узбекистане за этим процессом следят наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ, сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы отмечаем очень хорошую организацию процесса, хорошую доступность на избирательных участках. Традиционно в Узбекистане выборы подготовлены на высоком уровне", — рассказал Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
Сегодня, 9 июля, проходят досрочные выборы президента Узбекистана.
За ними следят сотни иностранных наблюдателей и более тысячи журналистов. В частности, аккредитовано 797 наблюдателей от зарубежных стран и авторитетных организаций и 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.
Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.