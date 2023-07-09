https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-vybory-prezident-shos-nablyudateli-semigin-mneniye-36674130.html
Председатель комитета Госдумы РФ: Процесс голосования — важная веха в развитии РУз
Председатель комитета Госдумы РФ: Процесс голосования — важная веха в развитии РУз
Наблюдатели от ШОС следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.
2023-07-09T10:46+0500
2023-07-09T10:46+0500
2023-07-09T10:47+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Наблюдатели от ШОС следят за ходом голосования на досрочных президентских выборах. Сегодня они посетят пять участков в Ташкенте. Один из них находится в Юнусабадском районе столицы, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.За этим процессом следят 797 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.ЦИК оснастил несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. На нынешних выборах на двух избирательных участках в каждом из 208 районах и городах республики, установили видеокамеры. Через них ведется видеотрансляция избирательного процесса в режиме реального времени.Кандидаты на пост президента:
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
выборы президента узбекистана-2023 президентские выборы выборы наблюдатели избирательные участки голосование граждане мнение эксперта ташкент
выборы президента узбекистана-2023 президентские выборы выборы наблюдатели избирательные участки голосование граждане мнение эксперта ташкент
Председатель комитета Госдумы РФ: Процесс голосования — важная веха в развитии РУз
10:46 09.07.2023 (обновлено: 10:47 09.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Наблюдатели от ШОС следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Наблюдатели от ШОС следят за ходом голосования на досрочных президентских выборах. Сегодня они посетят пять участков в Ташкенте. Один из них находится в Юнусабадском районе столицы, сообщает корреспондент Sputnik.
"Будем смотреть, как идет сам процесс голосования. Процесс сегодняшнего голосования — важная веха в развитии Узбекистана и взаимоотношений России и Узбекистана. Поэтому этим выборам придается такое большое внимание", — отметил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.
Сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.
За этим процессом следят 797 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.
ЦИК оснастил несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. На нынешних выборах на двух избирательных участках в каждом из 208 районах и городах республики, установили видеокамеры. Через них ведется видеотрансляция избирательного процесса в режиме реального времени.
Кандидаты на пост президента:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;