https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-vybory-prezident-shos-nablyudateli-semigin-mneniye-36674130.html

Председатель комитета Госдумы РФ: Процесс голосования — важная веха в развитии РУз

Председатель комитета Госдумы РФ: Процесс голосования — важная веха в развитии РУз

Наблюдатели от ШОС следят за процессом голосования на досрочных президентских выборах.

2023-07-09T10:46+0500

2023-07-09T10:46+0500

2023-07-09T10:47+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Наблюдатели от ШОС следят за ходом голосования на досрочных президентских выборах. Сегодня они посетят пять участков в Ташкенте. Один из них находится в Юнусабадском районе столицы, сообщает корреспондент Sputnik.Сегодня проходят досрочные выборы президента Узбекистана.За этим процессом следят 797 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.ЦИК оснастил несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. На нынешних выборах на двух избирательных участках в каждом из 208 районах и городах республики, установили видеокамеры. Через них ведется видеотрансляция избирательного процесса в режиме реального времени.Кандидаты на пост президента:

ташкент

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2023

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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выборы президента узбекистана-2023 президентские выборы выборы наблюдатели избирательные участки голосование граждане мнение эксперта ташкент