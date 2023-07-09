https://uz.sputniknews.ru/20230709/vybory-prezident-uzbekistan-golosovaniye-moskva-ochered-video-36670711.html

Огромная очередь на избирательном участке в Москве — видео

Огромная очередь на избирательном участке в Москве — видео

Узбекистанцы, проживающие в столице России, активно голосуют в посольстве республики.

2023-07-09T10:21+0500

2023-07-09T10:21+0500

2023-07-09T10:21+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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МОСКВА, 30 апр — Sputnik. В Москве узбекистанцы активно голосуют на досрочных выборах президента Узбекистана. Около посольства республики в РФ — большая очередь из желающих проголосовать. Для свободного волеизъявления граждан на избирательном участке в посольстве создали все необходимые условия, сообщает корреспондент Sputnik. В российской столице голосование началось в 08.00 по МСК. Помимо посольства Узбекистана в Москве, избирательные участки открыли в генеральных консульствах Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Кроме того, передвижные пункты для голосования действуют в местах компактного проживания и предприятиях, где работают узбекистанцы.Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Кандидаты на пост президента:Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.

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