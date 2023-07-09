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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/zamechaniy-po-protsessu-golosovaniya-net---lebedev--36682588.html
"Замечаний по процессу голосования нет" - Лебедев
"Замечаний по процессу голосования нет" - Лебедев
Генсек СНГ Сергей Лебедев прокомментировал ход голосования на президентских выборах в Узбекистане
2023-07-09T11:50+0500
2023-07-09T11:51+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
наблюдатели
снг
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Генеральный секретарь СНГ и глава Миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев поделился промежуточными итогами наблюдений за выборами президента Узбекистана.Досрочные президентские выбор проходят в Узбекистане 9 июля.На пост главы государства претендуют четыре кандидата:По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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узбекистан выборы президентские досрочные голосование наблюдатели миссия наблюдателей от снг генеральный секретарь снг сергей лебедев
узбекистан выборы президентские досрочные голосование наблюдатели миссия наблюдателей от снг генеральный секретарь снг сергей лебедев

"Замечаний по процессу голосования нет" - Лебедев

11:50 09.07.2023 (обновлено: 11:51 09.07.2023)
© Shutnik/Зафар ХалиловСергей Лебедев Генерального секретаря СНГ
Сергей Лебедев Генерального секретаря СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Shutnik/Зафар Халилов
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Генсек СНГ Сергей Лебедев прокомментировал ход голосования на президентских выборах в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Генеральный секретарь СНГ и глава Миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев поделился промежуточными итогами наблюдений за выборами президента Узбекистана.
"К большому удовлетворению наблюдателей и организаторов выборов никаких замечаний по процессу голосования нет. От 40 до 50 процентов избирателей уже отдали свои голоса. Вечером мы подготовим итоговое заявление по результатам нашего наблюдения за выборами", — сказал он.
Досрочные президентские выбор проходят в Узбекистане 9 июля.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.
По данным ЦИК Узбекистана, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.
За выборами следят порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1400 представителей местных и зарубежных СМИ.
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В Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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