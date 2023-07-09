"Замечаний по процессу голосования нет" - Лебедев

"К большому удовлетворению наблюдателей и организаторов выборов никаких замечаний по процессу голосования нет. От 40 до 50 процентов избирателей уже отдали свои голоса. Вечером мы подготовим итоговое заявление по результатам нашего наблюдения за выборами", — сказал он.