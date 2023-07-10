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ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов — запись прямого эфира

ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов — запись прямого эфира

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучивает итоги досрочных выборов президента Узбекистана.

2023-07-10T11:01+0500

2023-07-10T11:01+0500

2023-07-10T11:57+0500

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

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Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области. На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра. Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.

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