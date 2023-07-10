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ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов — запись прямого эфира
ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов — запись прямого эфира
Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучивает итоги досрочных выборов президента Узбекистана.
2023-07-10T11:01+0500
2023-07-10T11:01+0500
2023-07-10T11:57+0500
выборы президента узбекистана — 2023
выборы
выборы президента
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Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области. На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра. Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
прямой эфир выборы
ЦИК озвучивает предварительные итоги выборов — запись прямого эфира
11:01 10.07.2023 (обновлено: 11:57 10.07.2023)
Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев озвучивает итоги досрочных выборов президента Узбекистана.
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.
Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.