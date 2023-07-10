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В ЦИК подводят итоги выборов президента Узбекистана — запись прямого эфира
В ЦИК подводят итоги выборов президента Узбекистана — запись прямого эфира
Сегодня в ЦИК состоятся брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, а также пресс-конференции — председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей.
2023-07-10T10:32+0500
2023-07-10T10:32+0500
2023-07-10T11:00+0500
выборы президента узбекистана — 2023
брифинг
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Также в 11.00 ожидается пресс-конференция с участием председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей. Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области. На пост главы государства претендуют четыре кандидата:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;от Экологической партии — Абдушукур Худойкулович Хамзаев.Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.
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брифинг, видео
В ЦИК подводят итоги выборов президента Узбекистана — запись прямого эфира
10:32 10.07.2023 (обновлено: 11:00 10.07.2023)
Сегодня в ЦИК состоятся брифинги с участием представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры.
Также в 11.00 ожидается пресс-конференция с участием председателя ЦИК и представителей миссии международных наблюдателей. Они посвящены организации и проведению выборов президента Узбекистана.
Досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля.
Напомним, по данным ЦИК, на 17.00 явка на досрочных президентских выборах составила 69,85%, проголосовали 13 млн 459 тыс. 677 человек.
Больше всего избирателей проголосовало в Ферганской области.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбек Ильясович Иноятов;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавкат Миромонович Мирзиёев;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровна Махмудова;
Согласно законодательству, выборы считаются состоявшимися при пороговой явке 33%. Эту отметку избирательная явка преодолела уже к 11 часам утра.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов.