https://uz.sputniknews.ru/20230818/ssha-odobreniye-peredacha-vsu-f16-daniya-niderlandy-37995893.html
США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран
США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран
Вашингтон официально заверил Данию и Нидерланды в том, что США ускорят формальное одобрение всех необходимых запросов на отправку Киеву этих самолетов, после завершения соответствующего обучения украинских пилотов.
2023-08-18T15:07+0500
2023-08-18T15:07+0500
2023-08-18T15:07+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.По словам источника агентства, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов с заверениями, что данные запросы "будут одобрены".В свою очередь, по вопросу отправки F-16 Украине Нидерланды контактируют с ЕС. Об этом сегодня заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен в соцсети X (бывшая Twitter).Между тем, в Запорожской области заявили, что F-16 уязвимы для российской системы противовоздушной обороны.4 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, а это может иметь катастрофические последствия. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет расцениваться Россией, как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом.
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спецоперация в мире сша нато дания нидерланды россия украина киев всу вооружение безопасность евросоюз запопрожская область f-16
спецоперация в мире сша нато дания нидерланды россия украина киев всу вооружение безопасность евросоюз запопрожская область f-16
США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран
Вашингтон официально заверил Данию и Нидерланды в том, что США ускорят формальное одобрение всех необходимых запросов на отправку Киеву этих самолетов, после завершения соответствующего обучения украинских пилотов.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik
. США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по окончании обучения пилотов ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Reuters.
По словам источника агентства, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов с заверениями, что данные запросы "будут одобрены".
"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку со стороны США в отношении передачи Украине истребителей F-16, равно как и обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами по F-16", — указано в одном из писем.
В свою очередь, по вопросу отправки F-16 Украине Нидерланды контактируют
с ЕС. Об этом сегодня заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен в соцсети X (бывшая Twitter).
"Я приветствую решение США расчистить путь для поставки Украине истребителей F-16. Это позволит нам довести до конца обучение украинских пилотов. Мы остаемся в тесном контакте с европейскими партнерами, чтобы принять решение о следующих шагах", — написала она.
Между тем, в Запорожской области заявили
, что F-16 уязвимы для российской системы противовоздушной обороны.
"Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но с другой - грозное оружие. Они не так ценны с точки зрения боев в воздухе, мы прекрасно понимаем, что наша система ПВО и авиация их уничтожат, но важны с точки зрения использования как платформы для запуска по нашему тылу иностранных дальнобойных ракет", — сказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
4 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, 7 французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, а это может иметь катастрофические последствия. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет расцениваться Россией, как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.