https://uz.sputniknews.ru/20230821/shavkat-mirziyoyev-vizit-azerbaydjan-avgust-2023-38051757.html

Стала известна дата визита Мирзиёева в Азербайджан

Стала известна дата визита Мирзиёева в Азербайджан

Президент Узбекистана 22-23 августа посетит эту страну с государственным визитом. Программой пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.

2023-08-21T11:04+0500

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политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

азербайджан

государственный визит

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22-23 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений. Напомним, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся в июне 2022 года. В его рамках прошло открытие улицы и сквера имени Гейдара Алиева. Стороны подписали ряд документов, в числе которых Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами, дорожная карта по расширению сотрудничества в сфере энергетики и другие.

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