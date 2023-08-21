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https://uz.sputniknews.ru/20230821/shavkat-mirziyoyev-vizit-azerbaydjan-avgust-2023-38051757.html
Стала известна дата визита Мирзиёева в Азербайджан
Стала известна дата визита Мирзиёева в Азербайджан
Президент Узбекистана 22-23 августа посетит эту страну с государственным визитом. Программой пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.
2023-08-21T11:04+0500
2023-08-21T11:53+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
азербайджан
государственный визит
ильхам алиев
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22-23 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений. Напомним, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся в июне 2022 года. В его рамках прошло открытие улицы и сквера имени Гейдара Алиева. Стороны подписали ряд документов, в числе которых Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами, дорожная карта по расширению сотрудничества в сфере энергетики и другие.
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политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит ильхам алиев
политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит ильхам алиев

Стала известна дата визита Мирзиёева в Азербайджан

11:04 21.08.2023 (обновлено: 11:53 21.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана 22-23 августа посетит эту страну с государственным визитом. Программа пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22-23 августа по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

“Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран. В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направлениям”, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.
Напомним, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся в июне 2022 года. В его рамках прошло открытие улицы и сквера имени Гейдара Алиева. Стороны подписали ряд документов, в числе которых Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между странами, дорожная карта по расширению сотрудничества в сфере энергетики и другие.
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