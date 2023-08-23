Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230823/kak-vstretili-mirziyoeva-v-fizuli--foto-38152046.html
Как встретили Мирзиёева в Физули — фото
Как встретили Мирзиёева в Физули — фото
Высоких гостей приветствовал глава Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.
2023-08-23T18:01+0500
2023-08-23T18:01+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
азербайджан
физули
аэропорт
встреча
ильхам алиев
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149286_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_54286d52b865103d1ed86154606db2e3.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули, сообщает пресс-служба президента.Свое название город получил в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули.До девяностых годов прошлого века в Физулинском районе развивались промышленность и сельское хозяйство. Здесь действовали библиотеки, дома культуры, клубы, музеи, театры, парки и другие культурные объекты.В 2020 году начали масштабное восстановление Физулинского района и одноименного города. В городе построили международный аэропорт, современный жилой комплекс, возводят кварталы жилых домов, медицинские и образовательные учреждения. Восстановление Физули планируют завершить к 2026 году.Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.
узбекистан
физули
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149286_162:108:1020:751_1920x0_80_0_0_bd15621e32b77a2839e7af30d4030eb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит азербайджан физули аэропорт встреча ильхам алиев фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит азербайджан физули аэропорт встреча ильхам алиев фото

Как встретили Мирзиёева в Физули — фото

18:01 23.08.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Высоких гостей приветствовал глава Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Высоких гостей в Физулинском международном аэропорту встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.

Высоких гостей в Физулинском международном аэропорту встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Высоких гостей в Физулинском международном аэропорту встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Физулинский международный аэропорт.

Физулинский международный аэропорт. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Физулинский международный аэропорт.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Физулинский международный аэропорт.

Физулинский международный аэропорт. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Физулинский международный аэропорт.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Флаги Узбекистана и Азербайджана.

Флаги Узбекистана и Азербайджана. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана

Флаги Узбекистана и Азербайджана.

Свое название город получил в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули.
До девяностых годов прошлого века в Физулинском районе развивались промышленность и сельское хозяйство. Здесь действовали библиотеки, дома культуры, клубы, музеи, театры, парки и другие культурные объекты.
В 2020 году начали масштабное восстановление Физулинского района и одноименного города. В городе построили международный аэропорт, современный жилой комплекс, возводят кварталы жилых домов, медицинские и образовательные учреждения. Восстановление Физули планируют завершить к 2026 году.
Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0