Как встретили Мирзиёева в Физули — фото
Высоких гостей приветствовал глава Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высоких гостей в Физулинском международном аэропорту встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высоких гостей в Физулинском международном аэропорту встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район Азербайджана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Физулинский международный аэропорт.
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Физулинский международный аэропорт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Физулинский международный аэропорт.
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Физулинский международный аэропорт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Флаги Узбекистана и Азербайджана.
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Флаги Узбекистана и Азербайджана.
Свое название город получил в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули.
До девяностых годов прошлого века в Физулинском районе развивались промышленность и сельское хозяйство. Здесь действовали библиотеки, дома культуры, клубы, музеи, театры, парки и другие культурные объекты.
В 2020 году начали масштабное восстановление Физулинского района и одноименного города. В городе построили международный аэропорт, современный жилой комплекс, возводят кварталы жилых домов, медицинские и образовательные учреждения. Восстановление Физули планируют завершить к 2026 году.
Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.