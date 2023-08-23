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Как встретили Мирзиёева в Физули — фото

Как встретили Мирзиёева в Физули — фото

Высоких гостей приветствовал глава Азербайджана Ильхам Алиев с супругой.

2023-08-23T18:01+0500

2023-08-23T18:01+0500

2023-08-23T18:01+0500

узбекистан

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шавкат мирзиёев

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физули

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ильхам алиев

фото

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во второй день государственного визита в Азербайджан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Физули, сообщает пресс-служба президента.Свое название город получил в честь великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули.До девяностых годов прошлого века в Физулинском районе развивались промышленность и сельское хозяйство. Здесь действовали библиотеки, дома культуры, клубы, музеи, театры, парки и другие культурные объекты.В 2020 году начали масштабное восстановление Физулинского района и одноименного города. В городе построили международный аэропорт, современный жилой комплекс, возводят кварталы жилых домов, медицинские и образовательные учреждения. Восстановление Физули планируют завершить к 2026 году.Напомним, что президент Узбекистана находится с государственным визитом в Азербайджане. Накануне Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений. Также лидеры обеих стран подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Азербайджаном.

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