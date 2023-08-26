Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" на понятном языке поделились с гостями своим опытом.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Журналисты и блогеры из Беларуси, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили возможность бесплатно расширить свои знания, обменявшись опытом с одними из лучших специалистов российской медиаотрасли.
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
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С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
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С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
3/4
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
1/4
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
2/4
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
3/4
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
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С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Сотрудники медиагруппы рассказали гостям о работе с соцсетями, нейросетями, дронами и виртуальной реальностью. Также слушатели узнали об особенностях при создании фото- и видеоконтента, написании заголовков.
Аудитория проявила большой интерес к спикерам. Завершать лекции зачастую удавалось с трудом, поскольку участники продолжали задавать работникам медиагруппы все новые и новые вопросы. Занятия то и дело оканчивались аплодисментами.
Кроме того, участники получили уникальную возможность обменяться опытом друг с другом.
Делали они это не только в перерывах между лекциями, но и вечером после занятий, чему способствовала преимущественно солнечная погода. Вместе участники семинаров посетили знаковые места Москвы и ознакомились с жизнью мегаполиса.
Благодаря "SputnikPro на Зубовском" Тимур Темиров из Узбекистана впервые побывал в российской столице.
"Нас встретил дружелюбный коллектив, лучшие учителя медиагруппы. Приехал получить от них новые знания", — рассказал он корреспонденту Sputnik.
Гость отметил, что его российские коллеги работают оперативно, подают информацию коротко и ясно.
"В интернете очень большой поток информации, нужно правильно ее собрать и донести. Журналисты Sputnik умеют это делать", — уточнил Тимур Темиров.
Копирайтер из Ташкента Шахризода Гайбуллаева недавно окончила университет и хочет воплотить в жизнь свою мечту — стать журналистом.
"Но мне не хватало определенных навыков. Здесь я получила все то, что мне точно нужно знать, обрела некую точку опоры", — поделилась она.
Как отметили в разговоре с корреспондентом Sputnik участники мероприятия, в ходе мастер-класса они получили готовые решения и оригинальные идеи, реализация которых у себя на родине позволит им увеличить собственную аудиторию и улучшить качество производимого контента.