https://uz.sputniknews.ru/20230826/gosti-uzbekistan-uchastiye-master-klass-sputnikpro-38248402.html

Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro

Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro

Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" на понятном языке поделились с гостями своим опытом

2023-08-26T11:24+0500

2023-08-26T11:24+0500

2023-08-26T11:24+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".Журналисты и блогеры из Беларуси, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили возможность бесплатно расширить свои знания, обменявшись опытом с одними из лучших специалистов российской медиаотрасли.Сотрудники медиагруппы рассказали гостям о работе с соцсетями, нейросетями, дронами и виртуальной реальностью. Также слушатели узнали об особенностях при создании фото- и видеоконтента, написании заголовков.Аудитория проявила большой интерес к спикерам. Завершать лекции зачастую удавалось с трудом, поскольку участники продолжали задавать работникам медиагруппы все новые и новые вопросы. Занятия то и дело оканчивались аплодисментами.Кроме того, участники получили уникальную возможность обменяться опытом друг с другом.Делали они это не только в перерывах между лекциями, но и вечером после занятий, чему способствовала преимущественно солнечная погода. Вместе участники семинаров посетили знаковые места Москвы и ознакомились с жизнью мегаполиса.Благодаря "SputnikPro на Зубовском" Тимур Темиров из Узбекистана впервые побывал в российской столице.Гость отметил, что его российские коллеги работают оперативно, подают информацию коротко и ясно.Копирайтер из Ташкента Шахризода Гайбуллаева недавно окончила университет и хочет воплотить в жизнь свою мечту — стать журналистом.Как отметили в разговоре с корреспондентом Sputnik участники мероприятия, в ходе мастер-класса они получили готовые решения и оригинальные идеи, реализация которых у себя на родине позволит им увеличить собственную аудиторию и улучшить качество производимого контента.

https://uz.sputniknews.ru/20230721/sputnikpro-moskva-37058845.html

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