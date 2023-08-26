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https://uz.sputniknews.ru/20230826/gosti-uzbekistan-uchastiye-master-klass-sputnikpro-38248402.html
Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro
Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" на понятном языке поделились с гостями своим опытом
2023-08-26T11:24+0500
2023-08-26T11:24+0500
россия
миа "россия сегодня"
узбекистан
мастер-класс
лекция
журналист
журналисты
ташкент
москва
блогер
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".Журналисты и блогеры из Беларуси, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили возможность бесплатно расширить свои знания, обменявшись опытом с одними из лучших специалистов российской медиаотрасли.Сотрудники медиагруппы рассказали гостям о работе с соцсетями, нейросетями, дронами и виртуальной реальностью. Также слушатели узнали об особенностях при создании фото- и видеоконтента, написании заголовков.Аудитория проявила большой интерес к спикерам. Завершать лекции зачастую удавалось с трудом, поскольку участники продолжали задавать работникам медиагруппы все новые и новые вопросы. Занятия то и дело оканчивались аплодисментами.Кроме того, участники получили уникальную возможность обменяться опытом друг с другом.Делали они это не только в перерывах между лекциями, но и вечером после занятий, чему способствовала преимущественно солнечная погода. Вместе участники семинаров посетили знаковые места Москвы и ознакомились с жизнью мегаполиса.Благодаря "SputnikPro на Зубовском" Тимур Темиров из Узбекистана впервые побывал в российской столице.Гость отметил, что его российские коллеги работают оперативно, подают информацию коротко и ясно.Копирайтер из Ташкента Шахризода Гайбуллаева недавно окончила университет и хочет воплотить в жизнь свою мечту — стать журналистом.Как отметили в разговоре с корреспондентом Sputnik участники мероприятия, в ходе мастер-класса они получили готовые решения и оригинальные идеи, реализация которых у себя на родине позволит им увеличить собственную аудиторию и улучшить качество производимого контента.
https://uz.sputniknews.ru/20230721/sputnikpro-moskva-37058845.html
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узбекистан россия москва мастер-класс лекции журналисты блогеры медиагруппа "россия сегодня" sputnikpro на зубовском российская медиаотрасль беларусь грузия азербайджан казахстан кыргызстан таджикистан
узбекистан россия москва мастер-класс лекции журналисты блогеры медиагруппа "россия сегодня" sputnikpro на зубовском российская медиаотрасль беларусь грузия азербайджан казахстан кыргызстан таджикистан

Гости из Узбекистана приняли участие в мастер-классе SputnikPro

11:24 26.08.2023
© SputnikЧетвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© Sputnik
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Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" на понятном языке поделились с гостями своим опытом.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Журналисты и блогеры из Беларуси, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана получили возможность бесплатно расширить свои знания, обменявшись опытом с одними из лучших специалистов российской медиаотрасли.
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
© SputnikС 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
1/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
2/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
3/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
4/4
© Sputnik
С 21 по 25 августа в здании медиагруппы "Россия сегодня" состоялась четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском".
Сотрудники медиагруппы рассказали гостям о работе с соцсетями, нейросетями, дронами и виртуальной реальностью. Также слушатели узнали об особенностях при создании фото- и видеоконтента, написании заголовков.
Аудитория проявила большой интерес к спикерам. Завершать лекции зачастую удавалось с трудом, поскольку участники продолжали задавать работникам медиагруппы все новые и новые вопросы. Занятия то и дело оканчивались аплодисментами.
Кроме того, участники получили уникальную возможность обменяться опытом друг с другом.
Делали они это не только в перерывах между лекциями, но и вечером после занятий, чему способствовала преимущественно солнечная погода. Вместе участники семинаров посетили знаковые места Москвы и ознакомились с жизнью мегаполиса.
© SputnikЧетвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Архивное фото
© Sputnik
Благодаря "SputnikPro на Зубовском" Тимур Темиров из Узбекистана впервые побывал в российской столице.

"Нас встретил дружелюбный коллектив, лучшие учителя медиагруппы. Приехал получить от них новые знания", — рассказал он корреспонденту Sputnik.

Гость отметил, что его российские коллеги работают оперативно, подают информацию коротко и ясно.

"В интернете очень большой поток информации, нужно правильно ее собрать и донести. Журналисты Sputnik умеют это делать", — уточнил Тимур Темиров.

Копирайтер из Ташкента Шахризода Гайбуллаева недавно окончила университет и хочет воплотить в жизнь свою мечту — стать журналистом.
© SputnikЧетвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
Четвертая серия мастер-классов SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
Четвертая серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском"
© Sputnik

"Но мне не хватало определенных навыков. Здесь я получила все то, что мне точно нужно знать, обрела некую точку опоры", — поделилась она.

Как отметили в разговоре с корреспондентом Sputnik участники мероприятия, в ходе мастер-класса они получили готовые решения и оригинальные идеи, реализация которых у себя на родине позволит им увеличить собственную аудиторию и улучшить качество производимого контента.
Мастер-класс SputnikPro на Зубовском - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
"Буду применять фишки, о которых узнал": сотрудник "Русского дома в Ташкенте" о SputnikPro
21 июля, 20:19
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