https://uz.sputniknews.ru/20230826/rossiya-prizvala-nato-prekratit-sponsirovat-kiyev-38262739.html

Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев

Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев

Люди на Западе все больше беспокоятся об отправленных властями их государств Киеву миллиардах долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан

2023-08-26T15:30+0500

2023-08-26T15:30+0500

2023-08-26T15:30+0500

россия

спецоперация

мария захарова

мид

мид рф

нато

киев

владимир зеленский

сша

запад

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, сообщает РИА Новости. Представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку РФ становится богаче, а США — беднее.

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