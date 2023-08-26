Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230826/rossiya-prizvala-nato-prekratit-sponsirovat-kiyev-38262739.html
Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
Люди на Западе все больше беспокоятся об отправленных властями их государств Киеву миллиардах долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан
2023-08-26T15:30+0500
2023-08-26T15:30+0500
россия
спецоперация
мария захарова
мид
мид рф
нато
киев
владимир зеленский
сша
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34589525_0:107:1350:866_1920x0_80_0_0_95982c0e0ea9a5097882bb71eb650235.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, сообщает РИА Новости. Представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку РФ становится богаче, а США — беднее.
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/03/34589525_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_f00c5883dcbcb11c22ddb6770e87027d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия мид мария захарова представитель мид нато киев оружие миллиарды долларов владимир зеленский сша запад
россия мид мария захарова представитель мид нато киев оружие миллиарды долларов владимир зеленский сша запад

Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев

15:30 26.08.2023
© © AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© © AP Photo / Matt Rourke
Подписаться на
НовостиTelegram
Люди на Западе все больше беспокоятся об отправленных властями их государств Киеву миллиардах долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.
"Вполне естественно, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются отправленные властями их государств Киеву миллиарды долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан. Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку РФ становится богаче, а США — беднее.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0