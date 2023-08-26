Россия снова призвала НАТО прекратить спонсировать Киев
© © AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
© © AP Photo / Matt Rourke
Люди на Западе все больше беспокоятся об отправленных властями их государств Киеву миллиардах долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Киев и задуматься о делах "у себя дома", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.
"Вполне естественно, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются отправленные властями их государств Киеву миллиарды долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан. Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку РФ становится богаче, а США — беднее.