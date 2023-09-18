Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 11 по 18 сентября
© Sputnik / Дмитрий АстаховМужчина с портфелем
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Sputnik собрал назначения руководителей различных министерств и ведомств республики за прошедшую неделю.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За прошедшую неделю в МВД, Минтрансе и Минздраве назначили новых заместителей министров, а также уволили председателей 4 областных судов.
МВД
Зуфар Курбанов назначен новым заместителем министра внутренних дел Узбекистана по информационным технологиям. До этого назначения Курбанов работал на руководящих должностях в компании "Узбектелеком".
© Пресс-служба МВДЗуфар Камилевич Курбанов.
Зуфар Камилевич Курбанов.
© Пресс-служба МВД
Алия Юнусова покинула пост детского омбудсмана. Она занимала эту должность с 2020 года.
© Sputnik / Владимир ТрефиловАлия Юнусова
Алия Юнусова
© Sputnik / Владимир Трефилов
В разные годы Юнусова работала преподавателем в Ташкентской Государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при Кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.
Минтранс
Маманбий Омаров стал первым заместителем министра транспорта Узбекистана.
© Жокаргы Кенес Республики КаракалпакстанМинистром транспорта Республики Каракалпакстан назначен Омаров Маманбий.
Министром транспорта Республики Каракалпакстан назначен Омаров Маманбий.
Ранее он занимал должность министра транспорта Каракалпакстана, а до этого был начальником департамента развития международных связей, логистики и экспорта Минтранса.
Минкульт Каракалпакстана
Бегисбай Темирбаев назначен министром культуры Каракалпакстана.
© Пресс-служба Жокаргы Кенеса КаракалпакстанаБегисбай Темирбаев назначен министром культуры Каракалпакстана
Бегисбай Темирбаев назначен министром культуры Каракалпакстана
© Пресс-служба Жокаргы Кенеса Каракалпакстана
Темирбаев родился в 1978 году в Нукусе. Трудовую деятельность начал в 2008 году: работал методистом Центра культуры и просвещения Каракалпакского Государственного университета им. Бердаха, возглавлял Каракалпакское отделение Государственного учреждения Узбекконцерт, был главным режиссером филиала Государственной филармонии Узбекистана. До нынешнего назначения Темирбаев руководил Каракалпакским Государственным фольклорным ансамблем "Айкулаш". В 2009 году удостоен звания "Заслуженный артист Республики Каракалпакстан".
Минздрав
Министру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов. Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФаррух Рахимович Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Фаррух Рахимович Шарипов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Фаррух Шарипов с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине. В 2012-2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах возглавлял Яккасарайское районное медобъединение.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаФарходжон Мухаммаджонович Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Фарходжон Мухаммаджонович Ташпулатов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Фарходжон Ташпулатов с 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта". В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007-2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаОлим Муродуллаевич Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Олим Муродуллаевич Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.
Олим Омонов до этого возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак". В 2005-2011 годах руководил филиалом UzNet АО "Узбектелеком". В 2018 -2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий министерства развития информационных технологий и связи.
Судебная система
В Узбекистане уволили председателей 4 областных судов.
Указом президента, на основании письменных обращений освобождены:
Талятжон Мелибоев — от должности председателя Андижанского областного суда;
Лукмон Кадыров – от должности председателя Бухарского областного суда;
Уткиржон Джумаев — от должности председателя Джизакского областного суда;
Баходир Полванов – от должности председателя Хорезмского областного суда.