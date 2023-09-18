https://uz.sputniknews.ru/20230918/uzbekistan-otstavki-naznacheniya-4-11-sentyabr-2023-39058771.html

Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 11 по 18 сентября

Отставки и назначения в Узбекистане за неделю — с 11 по 18 сентября

Sputnik собрал назначения руководителей различных министерств и ведомств республики за прошедшую неделю.

2023-09-18T12:07+0500

2023-09-18T12:07+0500

2023-09-18T12:07+0500

узбекистан

назначение

отставка

минздрав узбекистана

судебная система

министерство транспорта республики узбекистан

мвд

уполномоченный по правам ребенка

общество

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. За прошедшую неделю в МВД, Минтрансе и Минздраве назначили новых заместителей министров, а также уволили председателей 4 областных судов.МВДЗуфар Курбанов назначен новым заместителем министра внутренних дел Узбекистана по информационным технологиям. До этого назначения Курбанов работал на руководящих должностях в компании "Узбектелеком".Алия Юнусова покинула пост детского омбудсмана. Она занимала эту должность с 2020 года.В разные годы Юнусова работала преподавателем в Ташкентской Государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при Кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.МинтрансМаманбий Омаров стал первым заместителем министра транспорта Узбекистана.Ранее он занимал должность министра транспорта Каракалпакстана, а до этого был начальником департамента развития международных связей, логистики и экспорта Минтранса.Минкульт КаракалпакстанаБегисбай Темирбаев назначен министром культуры Каракалпакстана.Темирбаев родился в 1978 году в Нукусе. Трудовую деятельность начал в 2008 году: работал методистом Центра культуры и просвещения Каракалпакского Государственного университета им. Бердаха, возглавлял Каракалпакское отделение Государственного учреждения Узбекконцерт, был главным режиссером филиала Государственной филармонии Узбекистана. До нынешнего назначения Темирбаев руководил Каракалпакским Государственным фольклорным ансамблем "Айкулаш". В 2009 году удостоен звания "Заслуженный артист Республики Каракалпакстан".МинздравМинистру здравоохранения Узбекистана назначили сразу трех новых замов. Ими стали Фаррух Шарипов, Фарходжон Ташпулатов и Олим Омонов.Фаррух Шарипов с 2021 года занимал должность исполнительного директора Государственного фонда медицинского страхования при Кабмине. В 2012-2014 годах был руководителем главного управления Минздрава. В 2015-2016 годах возглавлял Яккасарайское районное медобъединение.Фарходжон Ташпулатов с 2021 года до этого назначения был заместителем председателя правления акционерного общества "Узагросугурта". В 2006-2007 годах занимал должность директора Ташкентской городской дирекции страховой компании "Парвина сугурта", в 2007-2010 годах работал менеджером и генеральным директором страховой компании "Узбекинвест Хаёт".Олим Омонов до этого возглавлял дирекцию туристско-рекреационной зоны "Чарвак". В 2005-2011 годах руководил филиалом UzNet АО "Узбектелеком". В 2018 -2021 годах был директором Фонда развития информационных и коммуникационных технологий министерства развития информационных технологий и связи.Судебная системаВ Узбекистане уволили председателей 4 областных судов.Указом президента, на основании письменных обращений освобождены:Талятжон Мелибоев — от должности председателя Андижанского областного суда;Лукмон Кадыров – от должности председателя Бухарского областного суда;Уткиржон Джумаев — от должности председателя Джизакского областного суда;Баходир Полванов – от должности председателя Хорезмского областного суда.

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