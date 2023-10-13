https://uz.sputniknews.ru/20231013/putin-sammit-bishkek-sboika-39952251.html

Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ

Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ

Какие еще заявления сделал президент РФ по итогам саммита в Бишкеке - читайте в материале Sputnik.

2023-10-13T20:41+0500

2023-10-13T20:41+0500

2023-10-13T20:55+0500

снг

россия

владимир путин

политика

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39952433_0:0:3511:1975_1920x0_80_0_0_7ab523f01bdc351f3cd9dea39ad7c5e3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин высказался за создание единой системы противовоздушной обороны на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Это важно и все с этим согласны, заявил он на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.Это вопрос не просто подписания документов, а создание такой системы на деле, подчеркнул он."Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея в виду тот опыт, который мы приобретаем в ходе специальной военной операции", — добавил президент РФ.О чем еще говорил российский лидер:Напомним, саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. По итогам заседания лидеры государств подписали ряд важных документов.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия снг саммит владимир путин система пво армения карабах азербайджан авиабаза кант экономика украина