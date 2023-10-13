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https://uz.sputniknews.ru/20231013/putin-sammit-bishkek-sboika-39952251.html
Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ
Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ
Какие еще заявления сделал президент РФ по итогам саммита в Бишкеке - читайте в материале Sputnik.
2023-10-13T20:41+0500
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снг
россия
владимир путин
политика
саммит
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин высказался за создание единой системы противовоздушной обороны на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Это важно и все с этим согласны, заявил он на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.Это вопрос не просто подписания документов, а создание такой системы на деле, подчеркнул он."Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея в виду тот опыт, который мы приобретаем в ходе специальной военной операции", — добавил президент РФ.О чем еще говорил российский лидер:Напомним, саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. По итогам заседания лидеры государств подписали ряд важных документов.
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россия снг саммит владимир путин система пво армения карабах азербайджан авиабаза кант экономика украина
россия снг саммит владимир путин система пво армения карабах азербайджан авиабаза кант экономика украина

Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ

20:41 13.10.2023 (обновлено: 20:55 13.10.2023)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Какие еще заявления сделал президент РФ по итогам саммита в Бишкеке - читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин высказался за создание единой системы противовоздушной обороны на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Это важно и все с этим согласны, заявил он на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно если иметь в виду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, и не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", — сказал Путин.

Это вопрос не просто подписания документов, а создание такой системы на деле, подчеркнул он.
"Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея в виду тот опыт, который мы приобретаем в ходе специальной военной операции", — добавил президент РФ.
О чем еще говорил российский лидер:
Авиабаза "Кант" была создана по срочной просьбе Аскара Акаева. Она — фактор сдерживания для различных экстремистов;
Армения никуда из СНГ не выходит;
У стран СНГ более позитивная тенденция в экономике, чем у Евросоюза;
Загвоздка по Карабаху заключалась в определении его статуса. Тема закрыта после признания Арменией того, что Карабах — территория Азербайджана. Российские миротворцы должны остаться в Карабахе до ноября 2025 года. Дальнейшее их пребывание будем обсуждать с партнерами;
Нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном;
Я не сомневаюсь, что происходит утечка западного оружия из Украины. На Украине продают всё, что можно продать. У нас есть данные о продаже на Ближний Восток;
Нужно выполнить данные Палестине обещания по линии ООН.
Напомним, саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. По итогам заседания лидеры государств подписали ряд важных документов.
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