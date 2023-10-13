Путин высказался за создание единой системы ПВО в СНГ
20:41 13.10.2023 (обновлено: 20:55 13.10.2023)
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Какие еще заявления сделал президент РФ по итогам саммита в Бишкеке - читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин высказался за создание единой системы противовоздушной обороны на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Это важно и все с этим согласны, заявил он на пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"Это очень важное мероприятие — создание системы ПВО, особенно если иметь в виду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, и не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", — сказал Путин.
Это вопрос не просто подписания документов, а создание такой системы на деле, подчеркнул он.
"Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея в виду тот опыт, который мы приобретаем в ходе специальной военной операции", — добавил президент РФ.
О чем еще говорил российский лидер:
Авиабаза "Кант" была создана по срочной просьбе Аскара Акаева. Она — фактор сдерживания для различных экстремистов;
Армения никуда из СНГ не выходит;
У стран СНГ более позитивная тенденция в экономике, чем у Евросоюза;
Загвоздка по Карабаху заключалась в определении его статуса. Тема закрыта после признания Арменией того, что Карабах — территория Азербайджана. Российские миротворцы должны остаться в Карабахе до ноября 2025 года. Дальнейшее их пребывание будем обсуждать с партнерами;
Нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном;
Я не сомневаюсь, что происходит утечка западного оружия из Украины. На Украине продают всё, что можно продать. У нас есть данные о продаже на Ближний Восток;
Нужно выполнить данные Палестине обещания по линии ООН.
Напомним, саммит СНГ прошел 13 октября в Бишкеке. По итогам заседания лидеры государств подписали ряд важных документов.