https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-zavershil-rabochiy-vizit-kazaxstan-40671103.html

Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан

Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан

На заседании Совета глав государств ОТГ Мирзиёев в частности отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации.

2023-11-03T16:46+0500

2023-11-03T16:46+0500

2023-11-03T16:46+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

казахстан

рабочий визит

отг

организация тюркских государств

заседание

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба главы государства.На очередном заседании Совета глав государств организации Мирзиёев отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации, высказал свое видение приоритетов дальнейшего развития структуры и укрепления сотрудничества между тюркскими государствами, выдвинул ряд важных предложений и инициатив.В рамках программы мероприятий саммита состоялось торжественное вручение Шавкату Мирзиёеву "Высшего ордена Тюркского мира" за его выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.По завершении программы пребывания глава государства отбыл в Ташкент. В аэропорту его проводил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

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