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https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-zavershil-rabochiy-vizit-kazaxstan-40671103.html
Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан
Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан
На заседании Совета глав государств ОТГ Мирзиёев в частности отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации.
2023-11-03T16:46+0500
2023-11-03T16:46+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
казахстан
рабочий визит
отг
организация тюркских государств
заседание
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба главы государства.На очередном заседании Совета глав государств организации Мирзиёев отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации, высказал свое видение приоритетов дальнейшего развития структуры и укрепления сотрудничества между тюркскими государствами, выдвинул ряд важных предложений и инициатив.В рамках программы мероприятий саммита состоялось торжественное вручение Шавкату Мирзиёеву "Высшего ордена Тюркского мира" за его выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.По завершении программы пребывания глава государства отбыл в Ташкент. В аэропорту его проводил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
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шавкат мирзиёев рабочий визит казахстан заседание совет глав государств отг основные результаты председательство узбекистан организация
шавкат мирзиёев рабочий визит казахстан заседание совет глав государств отг основные результаты председательство узбекистан организация

Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан

16:46 03.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На заседании Совета глав государств ОТГ Мирзиёев, в частности, отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На очередном заседании Совета глав государств организации Мирзиёев отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации, высказал свое видение приоритетов дальнейшего развития структуры и укрепления сотрудничества между тюркскими государствами, выдвинул ряд важных предложений и инициатив.
В рамках программы мероприятий саммита состоялось торжественное вручение Шавкату Мирзиёеву "Высшего ордена Тюркского мира" за его выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.
По завершении программы пребывания глава государства отбыл в Ташкент. В аэропорту его проводил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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