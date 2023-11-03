Мирзиёев завершил рабочий визит в Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
На заседании Совета глав государств ОТГ Мирзиёев, в частности, отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
На очередном заседании Совета глав государств организации Мирзиёев отметил основные результаты председательства Узбекистана в организации, высказал свое видение приоритетов дальнейшего развития структуры и укрепления сотрудничества между тюркскими государствами, выдвинул ряд важных предложений и инициатив.
В рамках программы мероприятий саммита состоялось торжественное вручение Шавкату Мирзиёеву "Высшего ордена Тюркского мира" за его выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.
По завершении программы пребывания глава государства отбыл в Ташкент. В аэропорту его проводил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Астану для участия в саммите Организации тюркских государств и отбыл в Ташкент.