https://uz.sputniknews.ru/20231125/rabochiy-vizit-shavkat-mirziyoyev-baku-zaversheniye-41233757.html

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан завершился

Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан завершился

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева президента Узбекистана проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица

2023-11-25T09:56+0500

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узбекистан

баку

азербайджан

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Программа мероприятий рабочего визита Шавката Мирзиёева в Баку завершилась. Президент Узбекистана отбыл в Ташкент, сообщает пресс-служба главы государства.В пятницу Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.В частности, он призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном.В целях превращения Программы в более действенную региональную платформу для расширения экономического сотрудничества, отмечена необходимость кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства, укрепления институциональных основ Программы.Предложено совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО разработать Концепцию развития "СПЕКА – 2030".Для стимулирования внутрирегиональной торговли Мирзиёев отметил целесообразность подготовки Плана совместных действий, предусматривающего внедрение передового в мире опыта и практик по устранению имеющихся барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций.Принятие таких мер, по словам главы Узбекистана, позволит довести товарооборот в регионе СПЕКА с нынешних $52 млрд до $100 млрд к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70%.Кроме того, подчеркнута важность создания и запуска уже в следующем года Целевого фонда СПЕКА для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, "умного" сельского хозяйства, создания современной социальной инфраструктуры.Отдельное внимание Мирзиёев уделил вопросам обеспечения гендерного равенства, вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность.В целях постоянного и системного стимулирования активных инициатив и конкретных планов в рамках Программы предложено создать Совет деловых женщин СПЕКА.Кроме того, президент озвучил инициативу награждать в рамках Совета международной премией "Признание СПЕКА" женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие стран региона.Также состоялись двусторонние переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.Говорили также и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.Для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив. В их числе:По завершении мероприятий визита в международном аэропорту имени Гейдара Алиева Шавката Мирзиёева проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Как развивается сотрудничество Узбекистана и Азербайджана — инфографика

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