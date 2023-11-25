Визит Шавката Мирзиёева в Азербайджан завершился
09:56 25.11.2023 (обновлено: 10:18 25.11.2023)
© © Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Баку завершилась
© © Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева президента Узбекистана проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Программа мероприятий рабочего визита Шавката Мирзиёева в Баку завершилась. Президент Узбекистана отбыл в Ташкент, сообщает пресс-служба главы государства.
© © Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Баку завершилась
Программа мероприятий рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Баку завершилась
© © Пресс-служба президента Узбекистана
В пятницу Мирзиёев принял участие в работе первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и выдвинул ряд практических инициатив по дальнейшему усилению регионального сотрудничества в рамках СПЕКА.
В частности, он призвал страны-участницы организации к восстановлению сотрудничества с Афганистаном.
"Призываю страны-члены (СПЕКА – ред.) к восстановлению сотрудничества с Афганистаном. Мы хотим, чтобы с Афганистаном был налажен диалог, чтобы эта страна не оставалась изолированной. Это важно для безопасности и развития… В целях поддержки женщин-предпринимателей и развития сотрудничества между ними мы также предлагаем создать Совет женщин-предпринимателей СПЕКА", — заявил Мирзиёев.
В целях превращения Программы в более действенную региональную платформу для расширения экономического сотрудничества, отмечена необходимость кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства, укрепления институциональных основ Программы.
Предложено совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО разработать Концепцию развития "СПЕКА – 2030".
Для стимулирования внутрирегиональной торговли Мирзиёев отметил целесообразность подготовки Плана совместных действий, предусматривающего внедрение передового в мире опыта и практик по устранению имеющихся барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций.
Принятие таких мер, по словам главы Узбекистана, позволит довести товарооборот в регионе СПЕКА с нынешних $52 млрд до $100 млрд к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70%.
Кроме того, подчеркнута важность создания и запуска уже в следующем года Целевого фонда СПЕКА для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, "умного" сельского хозяйства, создания современной социальной инфраструктуры.
"Фонд должен активно работать с международными институтами развития, привлекать в приоритетные проекты и программы финансовые ресурсы и грантовые средства на самых выгодных условиях. Узбекистан также готов внести финансовый вклад в формирование фонда", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Отдельное внимание Мирзиёев уделил вопросам обеспечения гендерного равенства, вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность.
В целях постоянного и системного стимулирования активных инициатив и конкретных планов в рамках Программы предложено создать Совет деловых женщин СПЕКА.
Кроме того, президент озвучил инициативу награждать в рамках Совета международной премией "Признание СПЕКА" женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие стран региона.
Также состоялись двусторонние переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Говорили также и о дальнейшем расширении культурно-гуманитарного обмена.
Для поддержания высокой динамики и кардинального расширения сотрудничества с Азербайджаном Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив. В их числе:
приглашение президенту Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в 2024 году, а также принять участие в качестве главного почетного гостя в саммите "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в республике в 2025 году;
объявить 2024 год Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений;
инициирование 10 новых направлений взаимовыгодного сотрудничества на 2024 год;
наладить системный диалог между соответствующими службами Администраций президентов двух стран для обмена опытом и координации сотрудничества в информационном пространстве.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту имени Гейдара Алиева Шавката Мирзиёева проводили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
© © Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Баку завершилась
Программа мероприятий рабочего визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в город Баку завершилась
© © Пресс-служба президента Узбекистана