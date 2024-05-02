https://uz.sputniknews.ru/20240502/v-uzbekistane-sozdadut-svyshe-20-gigavatt-moschnostey--vozobnovlyaemoy-energii--prezident-43703905.html

В Узбекистане создадут свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии — президент

В Узбекистане создадут свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии — президент

Sputnik Узбекистан

В 2023 году в республике запустили крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт.

2024-05-02T17:18+0500

2024-05-02T17:18+0500

2024-05-02T17:18+0500

узбекистан

энергетика

зеленый водород

инвестиционный форум

ветряная электростанция

солнечная электростанция

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане до 2030 года будет создано свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, а ее доля в энергетическом балансе достигнет 40%. Об этом во время выступления на открытии III Международного инвестиционного форума заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭСПрезидент рассказал участникам форума о том, что в прошлом году совместно со стратегическими партнерами – компаниями “Masdar”, “Gezhouba”, “China Energy” в республике были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт. Также вместе с “ACWA Power” идет работа над реализацией проекта по производству “зеленого” водорода. Читайте также В Узбекистане впервые построят 4 гидроаккумулирующие электростанции — локацииПри этом подчеркнул, что данные проекты осуществляются исключительно за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.Читайте также В Узбекистане на проекты в "зеленой энергетике" направят $13 млрдОн пригласил ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении.В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум, который продлится до 3-го мая.

https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-2024-42639082.html

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