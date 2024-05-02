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В Узбекистане создадут свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии — президент
В Узбекистане создадут свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии — президент
Sputnik Узбекистан
В 2023 году в республике запустили крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт.
2024-05-02T17:18+0500
2024-05-02T17:18+0500
узбекистан
энергетика
зеленый водород
инвестиционный форум
ветряная электростанция
солнечная электростанция
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане до 2030 года будет создано свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, а ее доля в энергетическом балансе достигнет 40%. Об этом во время выступления на открытии III Международного инвестиционного форума заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также Узбекистан нарастит мощности ФЭС и ВЭСПрезидент рассказал участникам форума о том, что в прошлом году совместно со стратегическими партнерами – компаниями “Masdar”, “Gezhouba”, “China Energy” в республике были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт. Также вместе с “ACWA Power” идет работа над реализацией проекта по производству “зеленого” водорода. Читайте также В Узбекистане впервые построят 4 гидроаккумулирующие электростанции — локацииПри этом подчеркнул, что данные проекты осуществляются исключительно за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.Читайте также В Узбекистане на проекты в "зеленой энергетике" направят $13 млрдОн пригласил ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении.В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум, который продлится до 3-го мая.
https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-2024-42639082.html
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зеленая энергетика проекты зеленый водород ветровые станции солнечные станции
зеленая энергетика проекты зеленый водород ветровые станции солнечные станции

В Узбекистане создадут свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии — президент

17:18 02.05.2024
© Энергетика вазирлиги В Навоийской области строится крупная ветроэлектростанция.
В Навоийской области строится крупная ветроэлектростанция. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
© Энергетика вазирлиги
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В 2023 году в Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской, Навоийской областях запустили крупные солнечные и ветровые электростанции мощностью 1,4 гигаватт.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане до 2030 года будет создано свыше 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, а ее доля в энергетическом балансе достигнет 40%. Об этом во время выступления на открытии III Международного инвестиционного форума заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.
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“Повышение эффективности энергетической отрасли актуально для всего нашего региона. В этом направлении в нашей стране продолжается работа над 28 проектами. Мы поставили цель до 2030 года создать более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии и довести ее долю в энергетическом балансе до 40%”, — сказал глава государства.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.
Президент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2024
Президент Шавкат Мирзиёев выступает на пленарном заседании третьего Ташкентского международного инвестиционного форума.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент рассказал участникам форума о том, что в прошлом году совместно со стратегическими партнерами – компаниями “Masdar”, “Gezhouba”, “China Energy” в республике были запущены крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт. Также вместе с “ACWA Power” идет работа над реализацией проекта по производству “зеленого” водорода.
Читайте также В Узбекистане впервые построят 4 гидроаккумулирующие электростанции — локации
При этом подчеркнул, что данные проекты осуществляются исключительно за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
“Сегодня в рамках Форума мы представим вам, нашим инвесторам, проекты совместного строительства гидроэлектростанций в соседних Кыргызстане и Таджикистане”, — сказал президент.
Читайте также В Узбекистане на проекты в "зеленой энергетике" направят $13 млрд
Он пригласил ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении.
Солнечные батареи. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2024
В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт
23 февраля, 18:30
В Ташкенте начал работу III Международный инвестиционный форум, который продлится до 3-го мая.
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